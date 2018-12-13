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Здравствуй, ёлка, Новый год: с 20 декабря в Дзержинске начнут работу ёлочные базары

14.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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С 20 декабря в Дзержинске начнут работать три ёлочных базара. Уточним цены.

С 20 декабря в Дзержинске можно будет приобрести праздничную ёлку. Или сосну. Таких мест будет сразу три: магазин «Ассорти» по улице Кирова, точка на Дзержинском рынке и по адресу улица Фурманова, дом 48 (да-да, не пугайтесь, это именно жилой дом, стучите и вам ответят).

Цены на продукт следующие:

- от 0,5 м — 9 руб.;

- 0,5-1 м — 15 руб.;

- 1-2 м — 18 руб.;

- 2-3 м — 21 руб.

В общем-то, 3 метра это далеко не предел (хоть 20, платите), но свыше — только по индивидуальному заказу. Доставка по городу — 2,5 руб., за город — договорная.

Телефоны:

+375 (33) 356-31-40 (ул. Фурманова, 48);

+375 (29) 565-32-94 (магазин «Ассорти»);

+375 (29) 506-79-29 (Дзержинский рынок).

Время работы: с 8.00 до 22.00 (кроме Дзержинского рынка, по понятным причинам). Если нужно, есть возможность упаковать елку в сетку.


 
 
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С 20 декабря в Дзержинске начнут работать три ёлочных базара. Уточним цены.
 
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