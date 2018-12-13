Пинского видеоблогера оштрафовали за несанкционированную встречу с подписчиками

Одного из авторов YouTube-канала «Топовый Пинск» Евгения Шарикало оштрафовали за организацию несанкционированного мероприятия. Поводом для разбирательства стала несанкционированная встреча с подписчиками, которую провели в центре Пинска, сообщает tvpinsk.by .

Мероприятие прошло в Пинске 18 ноября. На площади Ленина несколько сотен юных жителей города собрались на встречу с авторами канала «Топовый Пинск».

Когда видео со встречи попало в интернет, мероприятием заинтересовались в пинской милиции.

«Данное мероприятие было несанкционированно и организовано с нарушением норм действующего законодательства», — сообщил в эфире ТРК «Пинск» старший инспектор группы информации и общественных связей Пинского ГОВД Александр Костюкевич.

Видео: Ksuysha Koneva

По данным TUT.BY, пинские милиционеры провели проверку и составили протокол в отношении Евгения Шарикало за нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия. Суд уже прошел. Евгения признали виновным и назначили 20 базовых величин штрафа. Авторы канала «Топовый Пинск» комментировать ситуацию отказались.

«Мероприятие не носило каких-то конкретных целей, а просто являлось предметом баловства. Решили собрать несовершеннолетних, побаловаться, покричать на площади Ленина. Данный случай вопиющий и имел очень большой общественный резонанс и в Интернете и обсуждение в средствах массовой информации. Поэтому данным вопросом занимались не только сотрудники органов внутренних дел, но и другие службы», — сообщил Александр Костюкевич.

YouTube-канал «Топовый Пинск» создали братья-близнецы Евгений и Илья Шарикало, а также Богдан Островский и Максим Романенко. Молодым людям по 18−19 лет, все они из Пинска. Они снимают юмористические скетчи в форматах «Короче говоря» и «Каждый человек такой». Ранее их канал получил серебряную кнопку YouTube за 100 тысяч подписчиков. Сейчас за их творчеством следят почти 450 тысяч человек.