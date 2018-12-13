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Власти передумали. Секонд хенды смогут продавать вещи в интернете
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В начале октября мы
Это предложение исключили из проекта постановления Совмина, которое изменяет правила продажи товаров при розничной торговле по образцам. Напомним, МАРТ хотел ввести такой запрет по просьбе «Беллегпрома» и объяснял это тем, что покупатель в интернет-магазине не может получить полную информацию о товаре. Также ведомство утверждало, что товар может не соответствовать своему виду на фотографии.
Предполагалось, что это может быть борьба с дешёвыми предложениями конкурентов. Некоторые продавцы под видом секонд хенда продавали новые, неношенные вещи, чтобы не оформлять некоторые документы и не возвращать деньги за некачественный товар. Есть и такое, что многие интернет-секонды продают детскую обувь, нательное белье и одежду для детей – а это нарушение. В общем, интернет-магазины секонд хенда пока что могут вздохнуть спокойно.
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В начале октября мы писали о том, что МАРТ по просьбе «Беллегпрома» хочет запретить продавать секонд хенд через интернет. Под угрозой оказались интернет-магазины...
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