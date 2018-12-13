Власти передумали. Секонд хенды смогут продавать вещи в интернете

В начале октября мы писали о том, что МАРТ по просьбе «Беллегпрома» хочет запретить продавать секонд хенд через интернет. Под угрозой оказались интернет-магазины поношенных вещей – причем и юрлица, и ИП. Но спустя два месяца власти передумали, пишет TUT.by.

Это предложение исключили из проекта постановления Совмина, которое изменяет правила продажи товаров при розничной торговле по образцам. Напомним, МАРТ хотел ввести такой запрет по просьбе «Беллегпрома» и объяснял это тем, что покупатель в интернет-магазине не может получить полную информацию о товаре. Также ведомство утверждало, что товар может не соответствовать своему виду на фотографии.

Предполагалось, что это может быть борьба с дешёвыми предложениями конкурентов. Некоторые продавцы под видом секонд хенда продавали новые, неношенные вещи, чтобы не оформлять некоторые документы и не возвращать деньги за некачественный товар. Есть и такое, что многие интернет-секонды продают детскую обувь, нательное белье и одежду для детей – а это нарушение. В общем, интернет-магазины секонд хенда пока что могут вздохнуть спокойно.