Немецкий банковский консорциум АКА и Банк Решение поддержат белорусский бизнес



Сергей Будников и Дитер Райсс. Фото Myfin.by

Председатель Правления ЗАО «Банк «Решение» Сергей Будников и директор департамента экспортного финансирования консорциума немецких банков АКА Дитер Райсс подписали 14 декабря в Минске базовое соглашение о предоставлении финансирования белорусскому банку.

В рамках данного соглашения Банк «Решение» сможет предоставлять финансирование как для краткосрочных, так и долгосрочных проектов своих клиентов с контрагентами из стран Европейского Союза и Германии, в частности.

Среди клиентов Банка «Решение» есть много компаний, которые тесно сотрудничают с немецкими корпорациями. Поэтому потребность в организации такого финансирования весьма актуальна. Предоставляемая кредитная линия застрахована немецкой страховой компанией Ойлер Гермес (Euler Hermes), сообщили в Банке «Решение».

«Это первый случай, когда AKA принял решение о поддержке относительно небольшого, но перспективного белорусского банка, предоставив финансирование для развития малого и среднего бизнеса Беларуси», - подчеркнул представитель консорциума немецких банков АКА Дитер Райсс.

«Наше решение основывалось на внимательном изучении стратегии развития банка и того факта, что банк кредитует реальное промышленное производство. Среди первых заявок на финансирование мы увидели таких импортеров, как МАЗ-МАН, БелАвтоМаз и БелТБ-сервис, которые уже давно сотрудничают с немецким бизнесом и стремятся к дальнейшему развитию отношений», - отметил Дитер Райсс.