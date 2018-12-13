ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкий банковский консорциум АКА и Банк Решение поддержат белорусский бизнес

14.12.2018 18:05 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Немецкий банковский консорциум АКА и Банк Решение поддержат белорусский бизнес
Сергей Будников и Дитер Райсс. Фото Myfin.by

Председатель Правления ЗАО «Банк «Решение» Сергей Будников и директор департамента экспортного финансирования консорциума немецких банков АКА Дитер Райсс подписали 14 декабря в Минске базовое соглашение о предоставлении финансирования белорусскому банку.

В рамках данного соглашения Банк «Решение» сможет предоставлять финансирование как для краткосрочных, так и долгосрочных проектов своих клиентов с контрагентами из стран Европейского Союза и Германии, в частности.

Среди клиентов Банка «Решение» есть много компаний, которые тесно сотрудничают с немецкими корпорациями. Поэтому потребность в организации такого финансирования весьма актуальна. Предоставляемая кредитная линия застрахована немецкой страховой компанией Ойлер Гермес (Euler Hermes), сообщили в Банке «Решение».

«Это первый случай, когда AKA принял решение о поддержке относительно небольшого, но перспективного белорусского банка, предоставив финансирование для развития малого и среднего бизнеса Беларуси», - подчеркнул представитель консорциума немецких банков АКА Дитер Райсс.

«Наше решение основывалось на внимательном изучении стратегии развития банка и того факта, что банк кредитует реальное промышленное производство. Среди первых заявок на финансирование мы увидели таких импортеров, как МАЗ-МАН, БелАвтоМаз и БелТБ-сервис, которые уже давно сотрудничают с немецким бизнесом и стремятся к дальнейшему развитию отношений», - отметил Дитер Райсс.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк Решение сможет финансировать проектов своих клиентов с контрагентами из стран ЕС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь завершила переговоры со Швейцарией по вступлению в ВТО - МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика