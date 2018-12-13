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Немецкий банковский консорциум АКА и Банк Решение поддержат белорусский бизнес
Председатель Правления ЗАО «Банк «Решение» Сергей Будников и директор департамента экспортного финансирования консорциума немецких банков АКА Дитер Райсс подписали 14 декабря в Минске базовое соглашение о предоставлении финансирования белорусскому банку.
В рамках данного соглашения Банк «Решение» сможет предоставлять финансирование как для краткосрочных, так и долгосрочных проектов своих клиентов с контрагентами из стран Европейского Союза и Германии, в частности.
Среди клиентов
«Это первый случай, когда AKA принял решение о поддержке относительно небольшого, но перспективного белорусского банка, предоставив финансирование для развития малого и среднего бизнеса Беларуси», - подчеркнул представитель консорциума немецких банков АКА Дитер Райсс.
«Наше решение основывалось на внимательном изучении стратегии развития банка и того факта, что банк кредитует реальное промышленное производство. Среди первых заявок на финансирование мы увидели таких импортеров, как МАЗ-МАН, БелАвтоМаз и БелТБ-сервис, которые уже давно сотрудничают с немецким бизнесом и стремятся к дальнейшему развитию отношений», - отметил Дитер Райсс.
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Банк Решение сможет финансировать проектов своих клиентов с контрагентами из стран ЕС.
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