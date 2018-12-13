В Беларуси появится университетская клиника

Это предусмотрено постановлением Совмина от 11 декабря № 886.





Как сказано в документе, учреждение организуется «в целях дальнейшего совершенствования практикоориентированной подготовки медицинских кадров».





В его координационный совет войдут представители Минздрава, Гродненского облисполкома и Гродненского государственного медицинского университета.





Профессорско-преподавательский состав университета сможет занимать в создаваемом учреждении должности по совместительству и заниматься практической работой.





Результаты реализации пилотного проекта проанализируют и до 1 сентября 2021 года будут внесены предложения, нужно ли создавать в регионах такие клиники.