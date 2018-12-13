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В Беларуси появится университетская клиника
В 2019-2021 годах на базе Гродненской областной клинической больницы будет реализован пилотный проект по созданию университетской клиники.
Это предусмотрено постановлением Совмина от 11 декабря № 886.
Как сказано в документе, учреждение организуется «в целях дальнейшего совершенствования практикоориентированной подготовки медицинских кадров».
В его координационный совет войдут представители Минздрава, Гродненского облисполкома и Гродненского государственного медицинского университета.
Профессорско-преподавательский состав университета сможет занимать в создаваемом учреждении должности по совместительству и заниматься практической работой.
Результаты реализации пилотного проекта проанализируют и до 1 сентября 2021 года будут внесены предложения, нужно ли создавать в регионах такие клиники.
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В 2019-2021 годах на базе Гродненской областной клинической больницы будет реализован пилотный проект по созданию университетской клиники.
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