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Фото дня. «Коммерсантъ» показал свою версию «несговорчивого Лукашенко»
Российское издание проиллюстрировало статью об обострении российско-белорусских отношений характерным снимком.
Дмитрий Азаров, kommersant.ru
Таким фото российская газета «Коммерсантъ» проиллюстрировала статью «Недоговорная позиция», посвященную непростым взаимоотношениям Минска и Москвы.
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Российское издание проиллюстрировало статью об обострении российско-белорусских отношений характерным снимком.
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