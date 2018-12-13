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Беларусь рассчитывала в 2019 году получить от России около $310 млн компенсации за налоговый маневр

14.12.2018 18:51 — Разное | Партизан  
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Беларусь рассчитывала получить от России около $310 млн компенсации за налоговый маневр в 2019 году, сообщил сегодня журналистам вице-премьер Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер отметил, что белорусская сторона рассчитывала на компенсацию "ровно на элемент налогового маневра". "При барреле $60 - это около $310-315 млн", - сказал он. 

Однако российская сторона, констатировал Игорь Ляшенко, не подтвердила факт механизма, либо исполнения обязательств, либо компенсации, отказалась от обсуждения, не предложив альтернативных вариантов. 

Накануне состоялись переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. После этого разговора стало ясно, что позиции сторон не совпадают. Вице-премьер подчеркнул, что понимание вопроса белорусской стороны справедливо, основано на евразийском договоре, где прописано, что для стран-участниц должны создаваться равные условия. 

"Если компенсация будет касаться только российских предприятий, а перед нами не выполняются обязательства и реализуется налоговый маневр, то как мы - правительство - можем смотреть на граждан своего государства", - заметил Игорь Ляшенко. 


Именно это стало причиной остроты вопроса и того, что эмоции, по словам вице-премьера, просто зашкаливают. Беларусь ничего не просит и не требует, продолжил он. Позиция в том, чтобы соблюдался пакетный принцип договоренностей по ЕАЭС. С августа стороны вели переговоры о расчетах, но в конце ноября российское правительство заняло крайнюю позицию и изменило риторику. Игорь Ляшенко выразил надежду на то, что сторонам все-таки удастся найти справедливое решение.


 
 
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Беларусь рассчитывала получить от России около $310 млн компенсации за налоговый маневр в 2019 году, сообщил сегодня журналистам вице-премьер Игорь Ляшенко, передает...
 
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