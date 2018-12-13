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Рахмон тоже поддержал кандидатуру Зася на пост главы ОДКБ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в пятницу во Дворце нации госсекретаря Совета безопасности Республики Беларусь Станислава Зася, на встрече он поддержал его кандидатуру на пост главы ОДКБ, сообщила пресс-служба таджикистанского лидера.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничество в военной сфере на двустороннем уровне и в формате Организации Договора о коллективной безопасности.
При этом и таджикская, и белорусская сторона подчеркнули важную роль ОДКБ в борьбе против международного терроризма и экстремизма, отметив, что немаловажное значение Организация имеет в противостоянии незаконному обороту наркотиков и оружия, организованной преступности.
"Стороны проявили заинтересованность в укреплении взаимодействия в борьбе с негативными явлениями современного мира в рамках ОДКБ", – говорится в сообщении пресс-службы таджикского президента.
При этом в Душанбе обратили внимание на то, что для укрепления границы с Афганистаном, которая также является южным рубежом ОДКБ, военные Таджикистана нуждаются в материально-технической помощи.
Помимо этого в столице Таджикистана поднимался и вопрос назначения кандидатуры генсека ОДКБ.
"В этой связи Лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон выразил готовность поддержать кандидатуру, представленную Республикой Беларусь на эту ответственную должность", – говорится сообщении.
Напомним, что сегодня стало известно, что кандидатуру Станислава Зася поддержал также Нурсултан Назарбаев.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в пятницу во Дворце нации госсекретаря Совета безопасности Республики Беларусь Станислава Зася, на встрече он...
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