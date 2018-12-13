Рахмон тоже поддержал кандидатуру Зася на пост главы ОДКБ

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничество в военной сфере на двустороннем уровне и в формате Организации Договора о коллективной безопасности.





При этом и таджикская, и белорусская сторона подчеркнули важную роль ОДКБ в борьбе против международного терроризма и экстремизма, отметив, что немаловажное значение Организация имеет в противостоянии незаконному обороту наркотиков и оружия, организованной преступности.





"Стороны проявили заинтересованность в укреплении взаимодействия в борьбе с негативными явлениями современного мира в рамках ОДКБ", – говорится в сообщении пресс-службы таджикского президента.





При этом в Душанбе обратили внимание на то, что для укрепления границы с Афганистаном, которая также является южным рубежом ОДКБ, военные Таджикистана нуждаются в материально-технической помощи.





Помимо этого в столице Таджикистана поднимался и вопрос назначения кандидатуры генсека ОДКБ.





"В этой связи Лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон выразил готовность поддержать кандидатуру, представленную Республикой Беларусь на эту ответственную должность", – говорится сообщении.





Напомним, что сегодня стало известно, что кандидатуру Станислава Зася поддержал также Нурсултан Назарбаев.



