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Рахмон тоже поддержал кандидатуру Зася на пост главы ОДКБ

14.12.2018 18:28 — Разное | Партизан  
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в пятницу во Дворце нации госсекретаря Совета безопасности Республики Беларусь Станислава Зася, на встрече он поддержал его кандидатуру на пост главы ОДКБ, сообщила пресс-служба таджикистанского лидера.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничество в военной сфере на двустороннем уровне и в формате Организации Договора о коллективной безопасности.

При этом и таджикская, и белорусская сторона подчеркнули важную роль ОДКБ в борьбе против международного терроризма и экстремизма, отметив, что немаловажное значение Организация имеет в противостоянии незаконному обороту наркотиков и оружия, организованной преступности.

"Стороны проявили заинтересованность в укреплении взаимодействия в борьбе с негативными явлениями современного мира в рамках ОДКБ", – говорится в сообщении пресс-службы таджикского президента.

При этом в Душанбе обратили внимание на то, что для укрепления границы с Афганистаном, которая также является южным рубежом ОДКБ, военные Таджикистана нуждаются в материально-технической помощи.

Помимо этого в столице Таджикистана поднимался и вопрос назначения кандидатуры генсека ОДКБ.

"В этой связи Лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон выразил готовность поддержать кандидатуру, представленную Республикой Беларусь на эту ответственную должность", – говорится сообщении.

Напомним, что сегодня стало известно, что кандидатуру Станислава Зася поддержал также Нурсултан Назарбаев. 


 
 
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в пятницу во Дворце нации госсекретаря Совета безопасности Республики Беларусь Станислава Зася, на встрече он...
 
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