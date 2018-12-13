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Ученые назвали экологический символ эпохи. Им стал цыпленок-бройлер

14.12.2018 18:24 — Разное | Партизан  
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Команда специалистов из Великобритании и США провела исследование и сделала вывод о том, что цыплята-бройлеры — самое яркое свидетельство антропоцена.



Ученые выделили новую современную эпоху — антропоцен, которая масштабностью антропогенных воздействий на планету. Одним из ярких примеров такого воздействия они назвали появление и приумножение численности цыплят-бройлеров, количество которых в настоящее время достигло почти 23 миллиардов — это самая большая популяция из всех существующих, сообщает phys.org со ссылкой на исследование в журнале Royal Society Open Science.

Цыплят-бройлеров так много, что их масса тела больше, чем у всех других птиц вместе взятых, но при этом самостоятельно выживать и размножаться в дикой природе они не могут. Желаемого размера они достигает всего за пять-девять недель. Потом их едят, а кости выбрасывают на свалку, где в итоге их образуются миллиарды, и со временем они, вероятно, каменеют, превращаясь в самое яркое доказательство нашей любви к бройлерной птице.

Исследователи отмечают, что «идея бройлерного цыпленка как символа нашего времени здесь, на Земле, может вызывать беспокойство, но другие варианты звучат не намного лучше». В качестве результатов своей жизнедеятельности люди также оставят большое количество пластика и радиационных загрязнений.


 
 
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Команда специалистов из Великобритании и США провела исследование и сделала вывод о том, что цыплята-бройлеры — самое яркое свидетельство антропоцена.
 
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