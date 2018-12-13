В Пуховичском районе водитель и пассажирка сумели выбраться из тонувшего авто

Водитель и его пассажирка, опустив стекла, смогли выбраться из тонувшей машины. В следующее мгновение промокшие до нитки люди с ужасом осознали: средства связи остались под водой, а вокруг - ни души.





Пока мужчина возле места происшествия на морозе дожидался попутку, его знакомая отправилась на поиски подмоги. По заснеженной проселочной дороге в темноте она прошла почти полтора километра. Тем временем автовладелец заметил свет фар приближавшегося транспорта. Разглядев служебную машину сотрудников СП ДПС "Стрела" МВД, он вздохнул с облегчением.





"Усадили продрогшего человека в салон и отправились по следам его спутницы: они отчетливо виднелись на снегу, - рассказал заместитель начальника службы эскортирования майор милиции Юрий Мастерко. - Женщину мы нагнали, когда она все еще шла в направлении пустующего зимой дачного кооператива".









Офицер и его коллега, старший инспектор службы эскортирования майор милиции Сергей Дубровский, понимали: нужно как можно быстрее раздобыть сухую одежду. Инспекторы отвезли пострадавших в ближайший поселок и, постучав в двери первого же дома, попросили одолжить теплые вещи. Отзывчивые хозяева впустили неожиданных гостей, обеспечили их всем необходимым и угостили горячим чаем. Дальнейшую помощь оказали представители местного РОВД.



