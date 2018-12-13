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В Пуховичском районе водитель и пассажирка сумели выбраться из тонувшего авто

14.12.2018 18:17 — Разное | Партизан  
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Поздним вечером в Пуховичском районе едва не случилась трагедия. На обледеневшем участке шоссе водитель потерял управление - автомобиль внезапно съехал в мелиоративный канал и перевернулся, - сообщает пресс-служба МВД.

Водитель и его пассажирка, опустив стекла, смогли выбраться из тонувшей машины. В следующее мгновение промокшие до нитки люди с ужасом осознали: средства связи остались под водой, а вокруг - ни души. 

Пока мужчина возле места происшествия на морозе дожидался попутку, его знакомая отправилась на поиски подмоги. По заснеженной проселочной дороге в темноте она прошла почти полтора километра. Тем временем автовладелец заметил свет фар приближавшегося транспорта. Разглядев служебную машину сотрудников СП ДПС "Стрела" МВД, он вздохнул с облегчением. 

"Усадили продрогшего человека в салон и отправились по следам его спутницы: они отчетливо виднелись на снегу, - рассказал заместитель начальника службы эскортирования майор милиции Юрий Мастерко. - Женщину мы нагнали, когда она все еще шла в направлении пустующего зимой дачного кооператива". 


Офицер и его коллега, старший инспектор службы эскортирования майор милиции Сергей Дубровский, понимали: нужно как можно быстрее раздобыть сухую одежду. Инспекторы отвезли пострадавших в ближайший поселок и, постучав в двери первого же дома, попросили одолжить теплые вещи. Отзывчивые хозяева впустили неожиданных гостей, обеспечили их всем необходимым и угостили горячим чаем. Дальнейшую помощь оказали представители местного РОВД.


 
 
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Поздним вечером в Пуховичском районе едва не случилась трагедия. На обледеневшем участке шоссе водитель потерял управление - автомобиль внезапно съехал в...
 
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