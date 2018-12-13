ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о конфликте Армении и Азербайджана: Серж, отдай эти 5 районов

14.12.2018 18:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Александр Лукашенко рассказал об озвученных ранее предложениях по участию России и Беларуси в разрешении нагорно-карабахского конфликта на пресс-конференции с российскими журналистами и блогерами. Глава государства предлагал армянскому президенту вывести армянские силы из приграничных районов Азербайджана, которые находятся за пределами непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Глава государства отметил, что этот вопрос обсуждался еще в Ереване на одном из саммитов ОДКБ в то время, когда президентом Армении был Серж Саргсян. Он призывал лидеров Армении и Азербайджана вместе решить эту проблему, пойдя на компромиссные решения. При этом Беларусь и Россия заняли консолидированную позицию, в том числе пообещав при необходимости ввести воинский контингент для обеспечения определенных гарантий.

«Потом уже откровенно сказал: слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов. И мы с Путиным заняли консолидированную позицию (это было в Ереване на ОДКБ): Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска, и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет, мы на это не пойдем, мы этого не хотим», — отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал, что для него это было удивлением: «Почему не хотят? Пустуют 5 районов. Это первый шаг. И тогда бы и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и ЕврАзЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации. Почему вы отказались? Ладно, Беларусь, но Россия гарантом выступила, что никогда там не будет войны, если будут освобождены эти районы, которые вы признаете, что это азербайджанские. Это не о Карабахе», — добавил Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко рассказал об озвученных ранее предложениях по участию России и Беларуси в разрешении нагорно-карабахского конфликта на пресс-конференции с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Диалог длиною в пять часов: о чем говорил Лукашенко с российскими журналистами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика