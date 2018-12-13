Лукашенко о конфликте Армении и Азербайджана: Серж, отдай эти 5 районов

Глава государства отметил, что этот вопрос обсуждался еще в Ереване на одном из саммитов ОДКБ в то время, когда президентом Армении был Серж Саргсян. Он призывал лидеров Армении и Азербайджана вместе решить эту проблему, пойдя на компромиссные решения. При этом Беларусь и Россия заняли консолидированную позицию, в том числе пообещав при необходимости ввести воинский контингент для обеспечения определенных гарантий.





«Потом уже откровенно сказал: слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов. И мы с Путиным заняли консолидированную позицию (это было в Ереване на ОДКБ): Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска, и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет, мы на это не пойдем, мы этого не хотим», — отметил Лукашенко.





Александр Лукашенко рассказал, что для него это было удивлением: «Почему не хотят? Пустуют 5 районов. Это первый шаг. И тогда бы и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и ЕврАзЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации. Почему вы отказались? Ладно, Беларусь, но Россия гарантом выступила, что никогда там не будет войны, если будут освобождены эти районы, которые вы признаете, что это азербайджанские. Это не о Карабахе», — добавил Лукашенко.



