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Ультиматум Медведева толкает Беларусь в новую реальность
Фото: АР
Таким образом, ружье, которое почти 19 лет (с 1999-го) висело на стене, вдруг выстрелило. Россия решила реанимировать, казалось, давно всеми похороненное «Союзное государство». В Бресте устами премьера Дмитрия Медведева Москва сформулировала свои требования к Минску.
Хочу напомнить, что так называемое «Союзное государство» - памятник той эпохи, в которой оно создавалось. Это политико-юридическая структура предполагалась как переходная форма на пути к полному объединению двух стран. На фоне старого и больного президента России Бориса Ельцина, который почти полностью потерял доверие российского общества, молодой и энергичный, популярный в России Александр Лукашенко мечтал о кремлевском престоле и всячески пришпоривал процесс интеграции. Та эпоха давно закончилась, а памятник остался. И вот теперь Россия решила его оживить.
Намеки на то, что после президентских выборов в России в белорусско-российских отношениях что-то будет происходить, были. Но их замечали только очень внимательные наблюдатели. Здесь и назначение новым российским послом политического тяжеловеса Михаила Бабича с наибольшими полномочиями, и удивительные заверения Александра Лукашенко в нерушимости белорусского суверенитета, и дважды высказанная им готовность раздать белорусам 7 миллионов автоматов для защиты страны.
Тем не менее ультиматум, выставленный Медведевым в Бресте, стал для Минска в определенном смысле неожиданным. Об этом свидетельствует и оптимистичное заявление Лукашенко в Санкт-Петербурге, когда он уверенно говорил, что вопрос о компенсации Беларуси потерь от налогового маневра будет решен в течение недели, на переговорах вице-премьеров и премьер-министров двух стран. И российские официальные лица подтверждали это. Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов даже рассказывал, какой механизм предлагает Москва, это должен быть межбюджетный трансферт.
И вдруг такой поворот в позиции Кремля, который случился буквально в последние дни. Кажется, что катализатором процесса стала та дискуссия на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, которая началась в присутствии медиа, а завершилась на закрытом заседании. По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, обсуждение было эмоциональным, очень бурным. «Накал чувств был такой, что просить прощения в финале пришлось всем перед всеми», - рассказывала она. Возможно, Путин не стерпел обиды. И финал той питерской дискуссии мы увидели в Бресте.
И сейчас можно заметить определенную растерянность официального Минска. Об этом свидетельствует и отказ белорусской стороны подписывать анонсированное соглашение с Россией о взаимном признании виз. Как будто Беларусь «не успела завершить внутригосударственные процедуры». Такой неуклюжий укол в ответ. Неуклюжий потому, что это соглашение более выгодно именно Минску. Оно снимает проблему пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран. А именно Беларусь заинтересована в большем транзите через свою территорию.
Также о растерянности свидетельствует то, что государственное агентство БЕЛТА дало выступление Дмитрия Медведева в Бресте в сильно отредактированном виде. Суть российского ультиматума белорусские власти пытаются скрыть.
Впервые за много лет пресс-конференция Лукашенко для российских медиа не будет транслироваться по радио в прямом эфире. И на нее не аккредитовали журналистов независимых медиа.
Таким образом, Беларусь на пороге нового периода. Если Москва в очередной раз не поменяет своей позиции (Лукашенко собирается лететь к Путину еще до Нового года), то стране придется дальше жить без нефтяного гранта. Вполне возможно, что за этим наступит и увеличение стоимости газа. Иначе говоря, придется жить без российской «халявы». Все это влечет за собой большие и, думаю, драматические последствия. Беларусь вступает в период перемен.
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Ружье, которое почти 19 лет висело на стене, вдруг выстрелило.
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