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Университетская клиника будет создана в Беларуси

14.12.2018 19:28 — Разное | Интерфакс  
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Пилотный проект по созданию университетской клиники будет запущен в Беларуси в 2019-2021 годах, сообщили в пресс-службе правительства.

"Университетская клиника будет создана в Беларуси. Пилотный проект по ее созданию будет реализован на базе учреждения здравоохранения ”Гродненская областная клиническая больница“ Гродненской области в 2019 – 2021 годах в целях дальнейшего совершенствования практикоориентированной подготовки медицинских кадров", - говорится в сообщениию

Соответствующее решение закреплено  постановлением Совета Министров от 11 декабря 2018 года № 886.

Согласно документу университетская клиника создается в форме учреждения, осуществляющего медицинскую деятельность и участвующего в реализации образовательных программ высшего образования.

Координацию деятельности университетской клиники осуществляет ее координационный совет. В состав совета входят представители Минздрава, главного управления по здравоохранению Гродненского облисполкома, Гродненского медуниверситета, университетской клиники.

Также известно, что в университетской клинике создаются клинические отделы, работа в которых осуществляется профессорско-преподавательским составом медицинского университета и врачами-специалистами университетской клиники.

"Финансирование реализации проекта осуществляется за счет средств областного бюджета Гродненской области, предусматриваемых на здравоохранение", - отметили в пресс-службе правительства.

Предполагается, что к 1 сентября 2021 года Минздрав и Гродненский облисполком отчитаются о целесообразности создания университетских клиник в регионах с участием медицинских университетов Республики Беларусь.

 
 
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Пилотный проект по созданию университетской клиники будет запущен в Беларуси в 2019-2021 годах, сообщили в пресс-службе правительства.
 
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