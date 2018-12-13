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Туск заявил о готовности Европы бороться с растущим потоком дезинформации

14.12.2018 19:01 — Разное | Интерфакс  
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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о решимости европейских стран бороться с распространением дезинформации.

"В том, что касается дезинформации, я хочу подчеркнуть обеспокоенность наших лидеров тем, что угроза для нашей демократии является серьезной, преднамеренной, масштабной и системной. Эта угроза не уходит, а только растет. Мы преисполнены решимости бороться против нее", - заявил Д.Туск в пятницу в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что саммит ЕС призвал срочно создать механизм реагирования на дезинформацию.

Саммит ЕС призвал "к скорейшему и скоординированному осуществлению Совместного плана действий по борьбе против дезинформации, представленного (Европейской) комиссией и высоким представителем (ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини), в целях укрепления потенциала ЕС, усиления скоординированных и совместных мер реагирования союза и государств-членов, мобилизации частного сектора и повышения устойчивости общества к дезинформации".

Главы государств и правительств призвали также предпринять "быстрые и решительные действия как на европейском, так и на национальном уровнях по обеспечению свободных и справедливых европейских и национальных выборов".

Европейский совет поручил Совету ЕС продолжить работу по этому вопросу и доложить на саммите Евросоюза в марте 2019 года.

 
 
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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о решимости европейских стран бороться с распространением дезинформации.
 
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