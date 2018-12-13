Президент Таджикистана согласовал кандидатуру Зася на пост генсека ОДКБ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился в пятницу с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем и выразил готовность поддержать его кандидатуру на пост генерального секретаря ОДКБ.

Э.Рахмон "выразил готовность поддержать кандидатуру, представленную Республикой Беларусь на эту ответственную должность", - сказано в сообщении на сайте президента Таджикистана по итогам его встречи с С.Засем.

В ходе диалога "была подчеркнута важная роль Организации Договора о коллективной безопасности в координации мер стран-участников в борьбе против международного терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков и оружия, организованной и транснациональной преступности", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, накануне поддержку С.Засю выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать вас", - сказал Н.Назарбаев в ходе встречи с главой Совбеза Беларуси.

В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Армении поддержать кандидатуру С.Зася на пост главы ОДКБ. ""Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ", - сказал президент на пресс-конференции российским СМИ в Минске.

А.Лукашенко подчеркнул, что властям Армении следует пойти навстречу остальным странам ОДКБ, раз уж именно Ереван "окунул" организацию в свои внутриполитические проблемы.

"Я вам отдаю действующего госсекретаря, молодого генерала (госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась - ИФ). Толковый парень, много опыта, штабной работы. Он госсекретарь, его все президенты знают", - продолжил глава государства.

При этом он напомнил, что предложил, чтобы С.Зась посетил каждую из стран ОДКБ, в том числе Армению. "Если вы готовы его принять, выслушать... Можете не соглашаться (с его кандидатурой - ИФ), можете следовать своим принципам. Но вы с ним поговорите. Может быть, он для вас будет лучше, чем любой армянин. Чего вы боитесь белорусов? Мы же свои люди", - подытожил А.Лукашенко.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября Н.Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Беларуси.

В минувший четверг президент Беларуси заявил, что новым генсеком ОДКБ будет белорусский представитель.

Между тем в Ереване не подтвердили аявление А.Лукашенко о том, что пост генсека ОДКБ займет представитель Беларуси. "Вопрос еще не решен. (. . .) Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян "Интерфаксу" 6 декабря.

Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.