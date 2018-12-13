Беларусь завершила переговоры со Швейцарией по вступлению в ВТО - МИД

Беларусь завершила двусторонние переговоры со Швейцарией по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщили в пресс-службе МИД республики.

"В пятницу в Женеве состоялось подписание протокола с Швейцарией о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки товаров и услуг в рамках присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации", - говорится в сообщении МИД.

От Беларуси протокол подписал постоянный представитель при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, от Швейцарии – постоянный представитель при ВТО и Европейской ассоциации свободной торговли Дидье Шамбове.

Швейцария стала 20-м членом ВТО, с которым Беларусь завершила переговоры по доступу на рынок. Всего в 2017-2018 годах аналогичные протоколы были подписаны с 10 членами ВТО.

Как сообщалось, Беларусь с весны 2016 года активизировала переговоры по присоединению к ВТО.

Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил о намерении Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.