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Беларусь завершила переговоры со Швейцарией по вступлению в ВТО - МИД

14.12.2018 18:04 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь  завершила двусторонние переговоры со Швейцарией по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщили в пресс-службе МИД республики.

"В пятницу в Женеве состоялось подписание протокола с Швейцарией о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки товаров и услуг в рамках присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации", - говорится в сообщении МИД.

От Беларуси протокол подписал постоянный представитель при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, от Швейцарии – постоянный представитель при ВТО и Европейской ассоциации свободной торговли Дидье Шамбове.

Швейцария стала 20-м членом ВТО, с которым Беларусь завершила переговоры по доступу на рынок. Всего в 2017-2018 годах аналогичные протоколы были подписаны с 10 членами ВТО.

Как сообщалось, Беларусь с весны 2016 года активизировала переговоры по присоединению к ВТО.

Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил о намерении Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Беларусь  завершила двусторонние переговоры со Швейцарией по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщили в пресс-службе МИД республики. "В...
 
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