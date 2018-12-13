Украина заблокировала поставки белорусских химудобрений. В концерне "Белнефтехим" рассчитывают на возобновление поставок. Белорусская калийная компания (БКК, спецэкспортер белорусских калийных удобрений) надеется, что "возобладает здравый смысл".

"В настоящее время на приграничных станциях переадресации остановлено около 60 вагонов компании "БНХ Украина", более 20 вагонов компании "Санагро", 2 вагона компании "Агророзквіт", вероятно, и других операторов. Среди импортируемых товаров – комплексные удобрения, КАС и прочие удобрения", - передает украинский портал "Инфоиндустрия".

По сведениям ресурса, ожидается, что ко вторнику будут заблокированы уже до 200 вагонов с белорусскими удобрениями на станциях Сарны, Коростень, Сновск и других.

По данным портала, это связано с тем, что украинские таможенники с 7 декабря 2018 года требуют импортеров уплатить пошлину 42,96% при ввозе белорусских азотных и комплексных удобрений.

В концерне "Белнефтехим" надеются, что после проверки поставки белорусских удобрений будут возобновлены в полном объеме. "Организации концерна поставляют собственную продукцию, имеющую сертификат соответствия и произведенную строго по технологии. Уверены, что проверки это подтвердят, и поставки пойдут в рабочем режиме", - сказали агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна, комментируя информацию о блокировке поставок. По данным "Белнефтехима", в Украину поставляют удобрения два белорусских предприятия - "Гродно Азот" и Гомельский химический завод. "Эти предприятия поставляют в Украину только продукцию собственного производства", - подчеркивают в концерне.

Между тем, в пресс-службе БКК заявляют, что решение украинской таможенной службы "вызывают непонимание и беспокойство". "Нет четкого разъяснения причин задержки вагонов с белорусскими удобрениями. Нет законных оснований требовать от белорусской стороны уплаты дополнительных таможенных платежей. Как и нет никакой необходимости в проведении каких-то дополнительных экспертиз или проверок", - подчеркивают в пресс-службе компании.

В БКК констатируют, что блокировка поставок белорусских удобрений "приводит к значительным финансовым потерям, как с белорусской, так и с украинской стороны". В пресс-службе пояснили, что "имеет место отвлечение вагонного парка, а длительный простой вагонов с удобрениями на пункте пропуска может отразиться и на качестве удобрений".

Кроме того, задержка с ввозом удобрений в рамках действующих контрактов "приводит к срыву сроков поставок для конечных потребителей и оказывает крайне негативное влияние на сельское хозяйство Украины". В БКК не исключают, что придется переориентировать поставку удобрений с украинского на другие рынки. В компании полагают, что в конечном итоге "ситуация окажет негативное влияние на продовольственную безопасность Украины".

Тем не менее, в БКК полагают, что "здравый смысл возобладает и ситуация вскоре разрешится".

По данным украинского инфоресурса, в данное время остановлены все партии белорусских удобрений, несмотря на то, что большая часть товара — NPK с низким содержанием азота белорусского производства. Кроме требования уплаты пошлины, образцы со всех партий товара подлежат сдаче на анализ на предмет содержания азота.

Требование Гостаможни заключается в уплате антидемпинговой пошлины импортером, независимо от страны происхождения. Таможенники ссылаются на некое письмо из управления, которые не предъявляется.

В Украине с 28 марта 2018 года на азотные, комплексные (NPK) удобрения, аммофос и прочие NP-удобрения, в которых содержится не менее 28% аммонийного и нитратного азота, происхождением из России либо не имеющие сертификата происхождения, была введена антидемпинговая пошлина 42,96%. Пошлина не распространяется на продукцию, произведенную в других странах, в том числе в Беларуси.