Замглавы Минобороны РФ Фомин рассказал военным атташе об эффективности Коллективных сил ОДКБ

Результаты совместных учений стран ОДКБ свидетельствуют о способности Коллективных сил государств договора эффективно противостоять внешней агрессии, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Результаты наших учений показывают, что созданные Коллективные силы ОДКБ способны эффективно противостоять внешней агрессии и обеспечить военную безопасность стран-союзниц", - сказал А.Фомин в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе, подводя итоги международной деятельности Минобороны в этом году.

Он рассказал, что в рамках ОДКБ основные усилия направлены на совершенствование войск (Коллективных сил) ОДКБ, приведение их структуры, состава и оснащения в соответствие с реально существующими вызовами и угрозами военной безопасности государств - членов организации.

Замминистра сообщил, что в этом году в России прошли совместные учения миротворческих сил "Нерушимое братство-2018", в которых в качестве наблюдателей приняли участие представители ООН, ОБСЕ и МККК.

Он также назвал учения разведывательных подразделений "Поиск-2018" в Казахстане, коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2018" и антитеррористические учения силовых структур государств - участников СНГ "Иссык-куль-Антитеррор - 2018" в Киргизии.

"В отличие от учений НАТО, учения ОДКБ не направлены против какого-либо государства и носят, как правило, антитеррористический характер", - подчеркнул замглавы военного ведомства.