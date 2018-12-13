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Что происходит между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Рассказал близкий к семье источник
Новости Великобритании. Источник близкий к королевской семье рассказал о взаимоотношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
Как сообщает издание
По словам инсайдера, Миддлтон нужно время, чтобы впустить кого-то в близкий круг общения, а Маркл все еще привыкает к новому образу жизни и правилам, которые нужно теперь соблюдать.
Источник отметил, что между супругами внуков королевы всегда будет связь, которую «никто не сможет разорвать».
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Новости Великобритании. Источник близкий к королевской семье рассказал о взаимоотношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Как сообщает издание Us Weekly, между...
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