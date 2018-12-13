Белорусские хоккеисты потерпели «сухое» поражение от французов

Сборная Беларуси по хоккею потерпела второе поражение на турнире в Норвегии. После разгрома от хозяев (1:6) подопечные Андрея Сидоренко уступили французам — 0:1.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Единственная шайба в матче была заброшена на 23-й минуте. Ее автором стал Дюссо.

Состав сборной Беларуси: Карнаухов; Крыскин — Хоромандо, Кислый — Ремезов — Демков; Антонов (к) — Воробей, Парфеевец — Развадовский — Феоктистов; Бокун — Готовец, А. Малявко — Туркин — С. Малявко; Литвинов — Белевич — Гаврус; Устиненко, Бовбель.

Последнюю игру на турнире белорусы проведут завтра против команды Венгрии.