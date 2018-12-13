Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию







В конце лета в Горецкую центральную больницу прибыло пополнение — выпускники медицинских вузов и колледжей. За это время они успели освоиться на своем первом рабочем месте. А сегодня в актовом зале поликлиники молодых специалистов торжественно посвящали в профессию. Поздравляли и напутствовали их заместитель главврача по медицинской части Наталья Жодик и заместитель председателя райисполкома Сергей Прудников.

















Знакомьтесь — молодые специалисты:

Екатерина Вихрова, врач анестезиолог-реаниматолог

Яна Крупенина, врач общей практики терапевтического отделения

Леонид Зуйков, врач-невролог

Ксения Осипова, врач общей практики

Виктория Пирожник, врач-педиатр, участковый педиатрического отделения

Кремена Стефанова, врач-терапевт

Татьяна Тибец, врач-онколог

Екатерина Шупранова, врач общей практики терапевтического отделения

Татьяна Хроменкова, врач-офтальмолог

Екатерина Королева, акушер-гинеколог

Ольга Азаренко, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи

Анна Клименкова, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи

Татьяна Слабко, акушерка гинекологического отделения

Елизавета Ржеутская, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи

Дарья Яшновская, медсестра палатного отделения

Вероника Черникова, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи

















































Фото Михаила Левцова