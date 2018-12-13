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Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию
14.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
В конце лета в Горецкую центральную больницу прибыло пополнение — выпускники медицинских вузов и колледжей. За это время они успели освоиться на своем первом рабочем месте. А сегодня в актовом зале поликлиники молодых специалистов торжественно посвящали в профессию. Поздравляли и напутствовали их заместитель главврача по медицинской части Наталья Жодик и заместитель председателя райисполкома Сергей Прудников.
Знакомьтесь — молодые специалисты:
Екатерина Вихрова, врач анестезиолог-реаниматолог
Яна Крупенина, врач общей практики терапевтического отделения
Леонид Зуйков, врач-невролог
Ксения Осипова, врач общей практики
Виктория Пирожник, врач-педиатр, участковый педиатрического отделения
Кремена Стефанова, врач-терапевт
Татьяна Тибец, врач-онколог
Екатерина Шупранова, врач общей практики терапевтического отделения
Татьяна Хроменкова, врач-офтальмолог
Екатерина Королева, акушер-гинеколог
Ольга Азаренко, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи
Анна Клименкова, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи
Татьяна Слабко, акушерка гинекологического отделения
Елизавета Ржеутская, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи
Дарья Яшновская, медсестра палатного отделения
Вероника Черникова, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи
Фото Михаила Левцова
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В конце лета в Горецкую центральную больницу прибыло пополнение — выпускники медицинских вузов и колледжей. За это время они успели освоиться на своем первом...
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