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Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

14.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В конце лета в Горецкую центральную больницу прибыло пополнение — выпускники медицинских вузов и колледжей. За это время они успели освоиться на своем первом рабочем месте. А сегодня в актовом зале поликлиники молодых специалистов торжественно  посвящали в профессию.  Поздравляли и напутствовали их заместитель главврача по медицинской части Наталья Жодик и заместитель председателя райисполкома Сергей Прудников.

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Знакомьтесь — молодые специалисты:

Екатерина Вихрова, врач анестезиолог-реаниматолог

Яна Крупенина, врач общей практики терапевтического отделения

Леонид Зуйков, врач-невролог

Ксения Осипова, врач общей практики

Виктория Пирожник, врач-педиатр, участковый педиатрического  отделения

Кремена Стефанова, врач-терапевт

Татьяна Тибец, врач-онколог

Екатерина Шупранова, врач общей практики терапевтического отделения

Татьяна Хроменкова, врач-офтальмолог

Екатерина Королева, акушер-гинеколог

Ольга Азаренко, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи

Анна Клименкова, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи

Татьяна Слабко, акушерка гинекологического отделения

Елизавета Ржеутская, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи

Дарья Яшновская, медсестра палатного отделения

Вероника Черникова, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

Молодых специалистов горецкой больницы посвятили в профессию

 

 

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 87
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  В конце лета в Горецкую центральную больницу прибыло пополнение — выпускники медицинских вузов и колледжей. За это время они успели освоиться на своем первом...
 
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