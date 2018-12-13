Что советует астролог знакам Зодиака без сожаления оставить в 2018 году?

Кто хочет сделать свою жизнь в 2019 году счастливой, удачной и наполненной радостью, тому лучше прислушаться к астрологу Василисе Володиной, у которой на этот счёт есть совет для каждого знака Зодиака.

Овен

Овну в старом году стоит оставить свой упрямый характер в общении с близкими. Упрямство пригодится для карьерного роста, а в личном не обойтись без компромисса.

Телец

Тельцу надо заканчивать с экономией на себе любимом – себя надо баловать подарками, иначе финансовый поток остановится.





Близнецы

Если Близнецы оставят в 2018 году свой эгоизм, им воздастся сторицей.

Рак

Рак должен проще смотреть на вещи и не зацикливаться на негативе. Неудача таких любит. Сердце лучше открыть всему хорошему.

Лев





Ошибки прошлого должны остаться в прошлом. Важно то, что происходит сегодня. Самоедство до добра не доведёт. Нужно жить и радоваться жизни, тогда и удача в неё придёт, и богатство.

Дева

Деве следует перестать всё держать под своим контролем. Лучшие события в её жизни в 2019 году окажутся именно те, что выйдут из-под контроля.

Весы

Если Весы войдут в Новый 2019 год, оставив в 2018-м все свои сомнения, они обретут счастье.

Скорпион





Скорпиону лучше распрощаться со своим недоверием к людям. Стоит перешагнуть через себя, как окажется, что вокруг милые и добрые люди.

Стрелец

К тому, что говорят близкие, следует относиться серьёзнее, тогда в жизнь придёт счастье.

Козерог

В старом году Козерог должен оставить свою излишнюю сдержанность и позволить своим чувствам открыться навстречу удаче.

Водолей





Водолей должен прекратить всем помогать, тем более, если его об этом никто не просит. В 2019 году внимание Водолей должен уделять в основном самому себе.

Рыбы

Рыбы на пороге Нового 2019 года должны распрощаться со своей замкнутостью и открыться всему новому, интересному и захватывающему.

Источник: rsute.ru

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