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Лукашенко заявил, что Ереван отказался от поставок комплексов "Полонез"

14.12.2018 20:07 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко заявил, что предлагал Еревану закупать белорусские комплексы «Полонез», которые Минск также поставляет Баку, но Армения отказалась, сообщает «РИА Новости».


Фото: Naviny.by 

Минск и Баку развивают сотрудничество в военно-технической сфере, что критикует Ереван, мотивируя свою позицию членством Беларуси и Армении в ОДКБ.

В мае пресс-служба минобороны Азербайджана проинформировала, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» белорусского производства приняты на вооружение азербайджанской армии, сообщает НН.


«Да, для меня азербайджанцы не чужие, но мы с вами (армянами — ред.) всегда были вместе, и не надо нас упрекать, что мы торгуем оружием с Азербайджаном. И за что критикуют, за ракетный комплекс… Так вот, чтобы вы знали: ракетный комплекс «Полонез», когда мы его получили, поставили на вооружение, мы пригласили на испытания… и армян, и азербайджанцев, и россиян», — рассказал Лукашенко на встрече с российскими медиа.

Во время испытания, продолжил президент, азербайджанская сторона убедилась в высокой точности этого вооружения и попросила его продать. «А нам надо кредит возвращать, нам китайцы дали кредит под это… Я тогда …. говорю (Азербайджану — ред.): «Хорошо, я вам продаю комплекс», и армянам говорю (знал, что будут проблемы): «Я готов вам аналогичный комплекс поставить». Армяне отказались, сославшись на то что у них есть российский «Искандер», — сообщил Лукашенко.


 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что предлагал Еревану закупать белорусские комплексы «Полонез», которые Минск также поставляет Баку, но Армения отказалась,...
 
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