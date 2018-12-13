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Минск и Баку развивают сотрудничество в военно-технической сфере, что критикует Ереван, мотивируя свою позицию членством Беларуси и Армении в ОДКБ.





В мае пресс-служба минобороны Азербайджана проинформировала, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» белорусского производства приняты на вооружение азербайджанской армии, сообщает НН.









«Да, для меня азербайджанцы не чужие, но мы с вами (армянами — ред.) всегда были вместе, и не надо нас упрекать, что мы торгуем оружием с Азербайджаном. И за что критикуют, за ракетный комплекс… Так вот, чтобы вы знали: ракетный комплекс «Полонез», когда мы его получили, поставили на вооружение, мы пригласили на испытания… и армян, и азербайджанцев, и россиян», — рассказал Лукашенко на встрече с российскими медиа.





Во время испытания, продолжил президент, азербайджанская сторона убедилась в высокой точности этого вооружения и попросила его продать. «А нам надо кредит возвращать, нам китайцы дали кредит под это… Я тогда …. говорю (Азербайджану — ред.): «Хорошо, я вам продаю комплекс», и армянам говорю (знал, что будут проблемы): «Я готов вам аналогичный комплекс поставить». Армяне отказались, сославшись на то что у них есть российский «Искандер», — сообщил Лукашенко.



