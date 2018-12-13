"БАТЭ играл не «памяркоўна», а по-европейски". Как БАТЭ встречали дома после ПАОКа

пишет by.tribuna.com Самое забавное, что за три часа до посадки самолета из Салоников в аэропорту встречаю не борисовчан, а Сергея Ясинского. Футболистов «желто-синих», которые должны прилететь в Беларусь в 4:25, нужно встретить со всеми почестями,by.tribuna.com Самое забавное, что за три часа до посадки самолета из Салоников в аэропорту встречаю не борисовчан, а Сергея Ясинского.





– Никуда от тебя не деться, – жмет руку главный тренер «Витебска», стоящий в очереди к стойке регистрации





– Тоже БАТЭ приехали встречать? – слабая попытка поупражняться в остроумии.





– Нет, лечу по делам в Москву.





– Но игру БАТЭ с ПАОКом успели посмотреть?





– Конечно, и это было очень круто! Даже как-то не по-белорусски. БАТЭ играл не «памяркоўна», а по-европейски: без дрожи в коленках и размышлений, где мы сейчас находимся. Ребята настроились, вышли и показали хороший футбол. Настолько хороший, что даже захотелось спросить: ну почему вы не всегда так играете? Видите, мы можем классно выступать на международном уровне, а не заниматься благотворительностью, раздавая кому-то очки просто так. Очень рад за БАТЭ! Было радостно не только за команду, но и за весь белорусский футбол, брендом которого являются борисовчане. Желаю удачи команде в раунде плей-офф.





– Победу в Салониках можно назвать исторической?





– У БАТЭ были другие победы, которые можно назвать историческими. Например, выигрыш у той же «Баварии», который будут помнить все. Но победа над ПАОКом – это хороший знак для белорусского футбола. Это знак, что низшая точка пройдена, и мы потихонечку набираем высоту: сборная выиграла группу Лиги наций, БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы… Это очень приятно.

***

Зона прилета пустует. По ней периодически туда-сюда бегают пассажиры с чемоданами, выискивающие нужный сектор для вылета. На втором этаже тусуются ребята из команды МАЗ, которые отправляются на очередное ралли. За полчаса до приземления самолета с делегацией «желто-синих» в холле появляется съемочная бригада ОНТ.





– Прикинь, по пути сюда автобус БАТЭ обогнали, – улыбается журналист Андрей Бондаренко. – Но, наверное, вряд ли еще кто-то из СМИ приедет.





Коллега не ошибся. Казалось, встречать борисовчан будем мы вдвоем, но тут в холле появляется парень в желто-синей футболке и такого же цвета шарфе. В одной руке у него пластиковый стаканчик, в другой – бутылка колы, а внутри – счастье:





– Вперед, Борисов! – выдает фанат и становится главным возмутителем спокойствия.













Четыре парня в клубной атрибутике, появившиеся в фойе через другой выход, поддерживают кричалку. Эти люди приехали из Борисова, чтобы отблагодарить команду за классную игру в Греции. Причем каждому из них нужно быть на рабочем месте в восемь утра.





– Мы работаем продавцами автозапчастей, но сейчас на все пофиг! – говорит поклонник БАТЭ Александр. – Вместе смотрели футбол в частном доме под Борисовом, ну и как не приехать, когда такой результат? Вызвали парня, у которого недавно родился ребенок, он нас и привез. Сколько там той жизни? Тем более пацаны заслужили! Если честно, думал, что здесь соберется гораздо больше людей, хотя бы человек 50.





Ожидания Александра не оправдались. Компанию его друзьям составило еще трое борисовчан, которые убивали время в аэропорту с часу ночи. Бригада из восьми ультрас быстро раззнакомилась и начала праздновать. «Заряды» в честь БАТЭ сыпались в режиме нон-стоп.





– Что случилось? Кого вы встречаете? – недоумевает женщина, с удивлением смотрящая на могучую кучку борисовчан со второго этажа.





– Великий клуб БАТЭ, который вышел в плей-офф Лиги Европы! Слышали?





– Нет, не слышала.





– Нет? Тогда выкиньте все эти годы из своей жизни, чтобы прожить их заново, – эмоциональный, но несвязный посыл одного из заводил «желто-синих» вгоняет женщину в ступор.





– Честно говоря, хотелось посмотреть, приедут ли нас встречать. У нас был хороший фан-сектор в Салониках. Там собралось человек 30, и их было слышно, хотя все и пугали нас этой «Тумбой», – говорит голкипер Денис Щербицкий. – Сейчас было очень приятно проходить паспортный контроль, когда слышал крики «Вперед, Борисов!» Это очень круто!









– Большое спасибо ребятам, которые встретили нас в аэропорту. Скажу банальную вещь, но ради таких моментов стоит жить. Пусть даже ради восьми улыбающихся людей. Поверьте, оно того стоит, – вторит главный тренер Алексей Бага.

***

– Захар, только не загордись! Ты двигаешься в правильном направлении, – поклонники тормошат засмущавшегося Волкова, который одним из первых прошел паспортный контроль.





Захар благодарит их и торопится к выходу. Так же поступают все, кроме Егора Филипенко. Защитник, пропускавший игру в Салониках из-за травмы, все равно слетал в Грецию вместе с командой. Пообщавшись с болельщиками, он направляется к банкомату. В это время пытается проскочить к двери наконец-то вернувшийся в строй Михаил Гордейчук:





– Все отлично! Быстро долетели, сейчас у всех все просто здорово.





– Успеешь привести себя в порядок к чествованию, которое начнется на «Борисов-Арене» в 17:30?





– Конечно, мне же еще нужно в 7:30 вставать, чтобы Егорку в садик отвести, – лучший футболист страны-2017 с улыбкой показывает на Филипенко и растворяется в пятничном утре.





В полпятого футболисты и руководители БАТЭ не очень словоохотливы. Всем хочется скорее оказаться дома.





– Андрей, можно пару слов? – обращаюсь к сыну Анатолия Капского.





– Извини, но тут парой слов не отделаешься, поэтому в другой раз.





– Не обижайся, просто все устали. Плюс после такого матча у всех полное внутреннее опустошение, ведь все эмоции оставили на поле, – говорит форвард Максим Скавыш. – Знаешь, вроде, и радовались после финального свистка, но из-за усталости даже на это сил толком не хватило.





– Немного странная реакция, ведь БАТЭ впервые за шесть лет вышел в плей-офф Лиги Европы.





– Понятно, в какой-то степени победа над ПАОКом историческая, но уже нет сил радоваться. Такой результат приятен и для нас, и для болельщиков. Рады, что удалось поставить такую красивую точку в сложном сезоне.





За партнеров вступается голкипер Денис Щербицкий:





– Все откричали в Греции. Видишь, как у меня обветрилось лицо, – вратарь показывает на краснющий подбородок. – Прекрасно понимали, что в этом матче все зависит от нас.





– Если честно, почти никто не верил, что вы так легко выиграете…





– Даже не думали об этом. Просто хотелось доказать, что мачт с ПАОКом на «Борисов-Арене» – досадная ошибка. Тогда столько понапускали за первые 20 минут, что матч можно было заканчивать в самом начале. Сейчас хотелось что-то доказать, поэтому хорошо настроились и заслуженно победили.





– Первая мысль, которая посетила твою голову после удаления Сигневича?





– Подумал, что придется тяжковато. В принципе, так и получилось. Захар прыгал под мяч, как Харламов в фильме «Легенда №17». Не хватало только криков: «Тебе не больно».









– Тебе тоже пришлось поработать. Сэйв в твоем исполнении выглядел эффектно…





– Просто работал по створу. Не такой сложный удар, как могло показаться.

***

Отдуваться и за подопечных, и за руководителей пришлось Алексею Баге, который постепенно становится главным спикером клуба:





– Извините, не привез лицензию категории Pro, которую просил вручить вам в аэропорту главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский:).





– Все знают, что Виталий Леонидович любит пошутить. Понятное дело, сострил на эмоциях. Он поздравил меня, было очень приятно. В моем лице он поздравил наших тренеров и игроков. Отрадно, что люди переживали и искреннее поздравляют с победой.





– Много поздравлений получили?





– На Viber пришло порядка 80 сообщений, а на телефон примерно 30 sms. Приятно получать поздравления.





– Какое стало самым неожиданным?





– Самое главное – все они были приятными. Например, меня поздравил классный руководитель… Вообще, много поздравлений от людей разных профессий и разных возрастных категорий, но этот исторический момент – работа всего коллектив, всей структуры клуба.





– Если честно, сейчас команда выглядит выхолощенной…





– Такие сложные игры забирают много физических и эмоциональных сил. Мне не в новинку смотреть на такие уставшие лица. Главное – есть результат, к которому мы стремились.





– Что вы после матча сказали команде в раздевалке?





– Ничего необычного. Поздравил с победой, сказал, что они мужики, которые уважали себя и труд партнеров. Было очевидно, что мы можем играть с ПАОКом и обыгрывать эту команду.





– Кстати о мужиках: очень понравилось то, как команда отыграла последнюю трицдатиминутку.





– Это очень показательный момент. После удаления на нас обрушилось серьезно давление греческой команды. Дорого стоит то, что мы не сломались, а по-настоящему рубились на поле. Серьезные победы достаются только благодаря такому подходу.





– Обычно большие победы кому-то посвящают…





– Без слов понятно, кому посвящается эта победа. В человеческом плане этот год был чересчур тяжелым. Ушли Владимир Журавель, Виктор Шукан, особняком стоит наш руководитель… Эта победа для них.





– Успеете привести себя в порядок, чтобы послушать песни группы «Рондо»?





– Их и нужно слушать в таком состоянии недосыпа:). Это же концерт рокеров, поэтому все нормально:). Если серьезно, то теперь нужно ждать жеребьевку и начинать планировать подготовку к новому сезону. Будем верстать сборы, разговаривать с людьми, комплектовать состав… Работы хватает, но прежде всего нужно дождаться соперника в раунде плей-офф, чтобы скорректировать систему подготовки. От этого будет многое зависеть, а потом будет заниматься комплектованием. Нужно понимать, что нам предстоит сыграть на очень серьезном уровне. Большая благодарность ребятам за то, что мы оказались там.









– Сейчас будем говорить о селекции?





– Если честно, пока не готов об этом говорить. Много разговоров, звонков и обещаний. Есть пару дней на то, чтобы отдохнуть. К Новому году все более-менее образумится.







