В Беларуси появилось первое сетевое издание

Регистрация стала возможна после вступления в силу изменений в закон о СМИ. В соответствии с ним интернет-ресурсы, занимающиеся распространением массовой информации, получают возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием. Его сотрудники будут пользоваться такими же правами, как и журналисты традиционных СМИ.





"Мы обратили внимание на норму указа, чтобы юридически быть в правовом поле, чтобы наши журналисты, работающие непосредственно на интернет-ресурс, могли иметь определенные права и возможности, которые предусматривает закон. Кроме того, это новые возможности для развития интернет-ресурса, без оглядки на печатную версию", - сказал Иван Синичкин. Он добавил, что ресурс будет несомненным помощником печатным изданиям.





Интернет-портал sb.by - уже не онлайн-версия печатных изданий холдинга, это многоформатный ресурс, который не только публикует материалы газет, но и создает дополнительный контент - информационный, аудиовизуальный, интерактивный.









По словам главного редактора портала, разработка многих журналистских проектов сегодня происходит с оглядкой на интернет. Оценивается, как тот или иной материал будет представлен в интернете, чем его можно будет дополнить, какие можно добавить фишки. "Так был придуман проект 25.by, который рассказывает о веховых событиях периода белорусской государственности от принятия Конституции до наших дней. Изначально он продумывался как интернет-проект, хотя сегодня публикуется и в печатных изданиях. К моменту своего завершения это будет цельный продукт, который никак не связан с печатной версией, который имеет свою конкретную структуру", - отметил Иван Синичкин.



