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Предположительная дата встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина – 25 декабря
Новости Беларуси. Впереди – очередная встреча с Владимиром Путиным, предположительная дата – 25 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поиск акцентов и обоюдных точек согласия продолжается. А то, что Александр Лукашенко готов вести диалог, показала и сегодняшняя встреча во Дворце Независимости.
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Новости Беларуси. Впереди – очередная встреча с Владимиром Путиным, предположительная дата – 25 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поиск...
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