|
Медаль в небо. Как БАТЭ вручили золотые награды на «Борисов-Арене»
14 декабря на «Борисов-Арене» прошло вручение золотых наград высшей лиги команде БАТЭ. «Желто-синие» стали 15-кратными чемпионами Беларуси.
С приветственным словом выступит главный трене команды Алексей Бага, затем при участии представителей АБФФ игрокам, тренерско-административному штабу и руководству БАТЭ вручили медали. Затем небольшой концерт дал певец Александр Иванов с группой «Рондо», а завершился вечер фейерверком.
Как это было, смотрите в фотографиях Александра Какшинского.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как это было, смотрите в фотографиях Александра Какшинского.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)