Медаль в небо. Как БАТЭ вручили золотые награды на «Борисов-Арене»

14 декабря на «Борисов-Арене» прошло вручение золотых наград высшей лиги команде БАТЭ. «Желто-синие» стали 15-кратными чемпионами Беларуси.

С приветственным словом выступит главный трене команды Алексей Бага, затем при участии представителей АБФФ игрокам, тренерско-административному штабу и руководству БАТЭ вручили медали. Затем небольшой концерт дал певец Александр Иванов с группой «Рондо», а завершился вечер фейерверком.

Как это было, смотрите в фотографиях Александра Какшинского.















































































