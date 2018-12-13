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Медаль в небо. Как БАТЭ вручили золотые награды на «Борисов-Арене»

14.12.2018 20:54 — Разное | Tut.by  
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14 декабря на «Борисов-Арене» прошло вручение золотых наград высшей лиги команде БАТЭ. «Желто-синие» стали 15-кратными чемпионами Беларуси.

С приветственным словом выступит главный трене команды Алексей Бага, затем при участии представителей АБФФ игрокам, тренерско-административному штабу и руководству БАТЭ вручили медали. Затем небольшой концерт дал певец Александр Иванов с группой «Рондо», а завершился вечер фейерверком.

Как это было, смотрите в фотографиях Александра Какшинского.





















 
 
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Как это было, смотрите в фотографиях Александра Какшинского.
 
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