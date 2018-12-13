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Заседание трех университетов: инновации, бизнес-среда и новая модель развития

14.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Участие в заседании приняли председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, а также ректоры, преподаватели и студенты гродненских вузов. 
 
Модель «Университет 3.0» в качестве пилотной сегодня внедряется в семи высших учебных заведениях Беларуси, в том числе в ГрГУ имени Янки Купалы. Однако и другие гродненские вузы активно работают в этом направлении, объединяя образование, науку и бизнес.
 
Заседание трех университетов: инновации, бизнес-среда и новая модель развития
 
– Университетская наука, в том числе студенческая – двигатель всего прогресса, что подтверждает и мировая практика. Поэтому мы вместе с руководством трех наших университетов поставили перед собой задачу активизировать эти процессы и делаем определенные шаги по созданию инновационной инфраструктуры. В первую очередь для того, чтобы вовлечь молодых ученых, студентов, – сказал Владимир Кравцов. – Недавно открыли первое здание научено-технологического парка, созданного при университете имени Янки Купалы. Рассчитываем, что именно там ученые и студенты будут не просто рождать идеи, но и претворять в практику, коммерциализировать. Уверен, это будет иметь эффект в инновационном развитии Гродненщины. Много интересных идей и предложений есть в наших университетах, там работают хорошие лаборатории, которые имеют патенты и договоры с предприятиями, где реализуются эти идеи. То есть, шаги определенные есть. Наша задача – помогать двигаться дальше. 
 
Заседание трех университетов: инновации, бизнес-среда и новая модель развития
 
Большим подспорьем в этом станет созданный в области научно-технологический парк, первое здание которого недавно открылось в Гродно. Именно он дает и новый импульс развитию инновационных производств. И уже заинтересовал резидентов. Сейчас там работают три компании-резидента и пять научно-производственных лабораторий. В ближайших планах - ввести в эксплуатацию еще одно здание технопарка площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Как рассказала ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко, уже есть два потенциальных резидента, которые займут больше половины площади. Если говорить о том, что такое технопарк в будущем, то в перспективе к 2020 году там будет 11 компаний-резидентов, более 300 тысяч рублей выручки от реализации и более 65 высококвалифицированных рабочих мест. 
 
Заседание трех университетов: инновации, бизнес-среда и новая модель развития
 
Нынешние лаборатории технопарка были созданы, учитывая те проекты и направления работы, которые уже есть в купаловском университете. К примеру, совместно с МЧС изучается возможность электрогидравлического разрушения зданий, то есть без применения взрывчатых веществ, а с ЖКХ разрабатывается проект в сфере энергосбережения. Эти разработки в перспективе найдут применение в жизни. 
 
Заседание трех университетов: инновации, бизнес-среда и новая модель развития
 
Свое место в технопарке видят и другие вузы. Председатель Совета ректоров Гродненской области, ректор медицинского университета Виктор Снежицкий отмечает, что ГрГМУ как монопрофильному вузу важны проекты с другими университетами. И такие уже есть. К примеру, с купаловцами, Институтом биохимии и биологически активных соединений, БНТУ и другими. Совместные проекты носят инновационный характер и касаются не только производства медицинских материалов и оборудования, но и разработки уникальных методов диагностики, выявления группы риска по отдельным заболеваниям и так далее. Отдельные уже внедрены. Некоторые медицинские материалы готовы к выпуску и все, что нужно, – наладить их производство. Где? Возможно, именно в технопарке.
 
– Аграрный университет имеет опыт по интеграции образования, науки и производства. В первую очередь речь идет о наших научно-производственных лабораториях, – отметил ректор ГГАУ Витольд Пестис. – Мы планируем и дальше развивать их, создавать новые формирования такого типа.
 
Заседание трех университетов: инновации, бизнес-среда и новая модель развития
 
Тем более, что они стали успешными. Например, опытно-исследовательский полигон, где ученые занимаются в том числе выведением новых сортов пшеницы. Их оценили аграрии Беларуси: под урожай 2018 года гродненскими сортами было засеяно почти 110 тысяч гектаров. Работают с пользой для агропромышленного комплекса региона и страны в целом ДНК-лаборатория, лаборатория кормов и обмена веществ, биотехнологический центр по репродукции животных. 
 
Заседание трех университетов: инновации, бизнес-среда и новая модель развития
 
– Инновационный путь развития, который на государственном уровне определен как основной, важен и для региона. Сегодня на Гродненщине удельный вес инновационной продукции составляет пять процентов. А потому нам необходимо искать инновации и реализовывать в экономике региона. В этом направлении поддержим все начинания, – отметил Владимир Кравцов.
 
Заседание трех университетов: инновации, бизнес-среда и новая модель развития
 
У университетов уже есть идеи, они готовы создавать структуры, которые могут быть резидентами научно-технологического парка. Это – в ближайших планах. 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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На заседании Совета университетов Гродно главной темой стало взаимодействие вузов в деле развития инновационной бизнес-среды в гродненском регионе на основе...
 
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