Тема недели: Встреча Президента Беларуси с представителями российского медийного сообщества

Александр Лукашенко: суверенитет для Беларуси - это святое

Суверенитет для Беларуси - это святое, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества.

Глава государства напомнил, что он в свое время вносил массу предложений по развитию Союзного государства, однако не все были восприняты российской стороны, а сейчас снова начали подниматься эти вопросы, но схематично, при этом путается политика и экономика. "Во имя чего? Зачем вдруг сейчас? И что Россия хотела бы, что она предлагает?" - спросил Президент.

"Для нас, запомните, святое - это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы (Россия. - Прим. БЕЛТА) тоже не настолько независимы, но суверенны, - сказал Александр Лукашенко. - Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России".





Отвечая на уточняющий вопрос, чувствует ли он угрозу суверенитету страны, глава государства отметил, что всегда есть угроза с одной или другой стороны.

"На то я и Президент. Это главный вопрос в работе Президента - обеспечить суверенитет страны, это в Конституции записано", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, бОльшая угроза чувствуется с южной границы, откуда хлынуло оружие - вот это проблема и опасность.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: БЕЛАРУСЬ СДЕЛАЕТ ВСЕ ОТ НЕЕ ЗАВИСЯЩЕЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИРА МЕЖДУ СЛАВЯНАМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает стремление белорусской стороны максимально способствовать мирным процессам в регионе. Об этом он заявил на встрече с представителями российского медийного сообщества.





"Беларусь сделает все, что от нее зависит, чтобы восстановить мир и согласие между славянами. Это нелегко, но даже если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим. Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, на территории основных славянских государств, был мир", - заявил белорусский лидер.

В этом должны помочь и журналисты, убежден Александр Лукашенко. "Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство. Надо осознавать ответственность за каждое сказанное и написанное слово. Если оно рушит мир и калечит судьбы людей, то ставит журналиста в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение. А некоторые говорят, что вы это оружие массового поражения. И я с этим согласен. Это звучит жестко, но как еще достучаться до тех, кто игнорирует нормы не только профессиональной этики, но и человеческой морали", - сказал Президент.

Во время пресс-тура в Беларусь российские журналисты и блогеры посетили Полоцк. Глава государства отметил, что этот город - колыбель славянской государственности. "Если следовать "Повести временных лет", то от полочан произошли и кривичи, и северяне, а значит, здесь - на белорусской земле - находится духовный корень всего российского северо-запада: Смоленска, Пскова, Брянска, Белгорода и Курска", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Может, потому в нашей стране особенно тяжело и болезненно воспринимается любой конфликт в славянском мире. Мы не можем остаться в стороне от событий, которые разделяют близкие по своей истории, менталитету и культуре народы", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства добавил, что сильнее всего славянские народы связывает общая история, культура, славные и трудные времена, пережитые вместе. "Несколько лет назад в рамках подобной встречи я говорил о том, что Беларусь может стать некоторым нравственным фактором для России. Скажу откровенно: мы к этому всегда стремились. Чтобы вы нас ценили, если уже совсем откровенно", - сказал Президент.





Александр Лукашенко допустил, что, может быть, тогда не все обратили внимание на эти слова, но их актуальность сегодня только возросла.

Александр Лукашенко о решении конфликта в Украине: пока не поздно, надо что-то сделать

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призывает враждующие стороны к практическим шагам по решению конфликта на востоке Украины.

"Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе. Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и лучше, чем даже руководство России. Я знаю, что происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то... Пусть стреляют друг в друга, если мозгов нет. Но дети чего гибнут, они в чем виноваты? - сказал глава государства. - Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли - славянам - воевать здесь. Мы же на одно лицо, мы одни и те же люди. И я знаю украинцев. Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада (Украины. - Прим. БЕЛТА) приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит".

Александр Лукашенко считает, что надо восстанавливать нормальные отношения, и это возможно. "Но чем дальше - тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там (в Украине. - Прим. БЕЛТА) будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести", - отметил Президент.





Глава белорусского государства не исключил, что впоследствии у таких "нацменов" может появиться и ракетное оружие. "Вас не удивляет, что в этот момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте на минутку, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Каково? Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и не кричать гвалтом, а что-то сделать, чтобы это прекратить", - заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что без участия США никакая Европа, Меркель или Макрон проблему не решат. "Но мы втроем (Россия, Украина и Беларусь. - Прим. БЕЛТА) решить можем. Как это сделать? Надо сесть и подумать, но для этого надо отказаться от нападок. Может где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить на этом этапе. Слушайте, немцам же простили - 30 миллионов погибли - почти забыли. Слава богу, этого еще в наших отношениях нет. Так давайте делать шаги в этом направлении", - призвал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что ранее предлагал конкретное участие в урегулировании конфликта, в том числе обеспечении безопасности на границе, организации выборов в соответствии с минскими соглашениями. Однако ни украинская сторона, ни российская на это не пошли.

Александр Лукашенко: переговоры "нормандской четверки" состоялись в Минске по предложению Меркель

"Вы знаете, кто предложил в Минске провести переговоры "нормандской четверки"? Меркель предложила. Когда обсуждали, куда и где, она сказала: в Минск", - отметил Александр Лукашенко.





Глава государства подчеркнул, что и украинцы, и россияне - родные для белорусов люди, поэтому он не может занимать позицию только одной из сторон. При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, в миротворцы он тоже не напрашивался. "Я не хочу рассказать глубже, как здесь собирались президенты. Я думал, сорвется эта встреча. Что я только ни делал - это была моя работа, мне поручили, - добавил он. - Вот видите, и Беларусь пригодилась. А если бы с ружьем ходили на чьей-то стороне?"

"Необходимо быть мудрее. Надо не только пропагандой заниматься, - подчеркнул Президент. - Надо голову на плечах держать и думать, что нам лучше, что детям оставим. Вот этот конфликт мы не должны детям оставить".

Александр Лукашенко: необходимо собирать "Хельсинки-2", чтобы успокоить мир

"Я считаю, что срочно надо собирать подобную конференцию. Чтобы как-то успокоить мир, надо это сделать, - сказал Александр Лукашенко. - Я вижу спасение мира в том, чтобы мы остановились хотя бы, чтобы не бежали в гонку вооружений и завтрашнюю войну. А мы уже почти стреляем друг в друга. Нам "Хельсинки-2" нужны".





В то же время Президент отметил, что страны не могут провести полноценный саммит ОБСЕ (последняя встреча глав государств состоялась в Астане в 2010 году, предыдущая - в Стамбуле в 1999 году), чтобы обсудить актуальные вопросы международной безопасности, не говоря уже о запуске нового переговорного процесса. "Это же позорище", - добавил глава государства.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ОТВЕТИЛ НА ЗВУЧАЩИЕ ПОРОЙ ПРЕТЕНЗИИ О МНОГОМИЛЛИАРДНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНЫ РОССИИ

Глава государства подчеркнул, что если и оказывается определенная кредитная поддержка с российской стороны, то, во-первых, это делается по гораздо большей процентной ставке, нежели кредиты МВФ. С другой стороны, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе из российских комплектующих.

"Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру $4-5 млрд получили кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1 млрд 200 млн", - сказал Президент.

"Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха", - подчеркнул глава государства.





Александр Лукашено полагает, что эти расчеты связаны с предположениями о потенциальной возможности продать белорусской стороне определенные товары по более высокой цене. "Во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. Поэтому так рассуждать - глупость. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. То есть 25 млрд кубометров газа и 24 млн т нефти, которые мы покупаем в России, пусть даже без таможенных пошлин (как у нас это принято в Таможенном союзе, а сейчас в ЕАЭС), тем не менее это огромные деньги", - заметил белорусский лидер.

Президент добавил, что и своими товарами Беларусь на российском рынке торгует без таможенных пошлин с очень большим взаимным товарооборотом.

Александр Лукашенко назвал налоговый маневр главным вопросом предстоящей встречи с Путиным

Встреча лидеров двух государств должна состояться до конца текущего года. Главным вопросом переговоров Александр Лукашенко назвал налоговый маневр. "Самый главный вопрос, который мы должны решать, - вопрос экономический - налогового маневра", - сказал он.





При этом глава государства подчеркнул, что не пойдет ни на какие ухищрения в личных интересах и в игры играть не будет. "Развивать проект Союзного государства надо достойно и только в интересах белорусов и россиян", - добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко считает пиаровским ходом поднимавшийся ранее вопрос о российской авиабазе в Беларуси

Глава государства отметил, что в рамках Союзного государства у Беларуси и России существует высокий уровень интеграции, в том числе в военной области. "В ОДКБ такого нет. У нас здесь зона ответственности ОДКБ в западном направлении. У нас разработан план на случай обострения отношений с НАТО или, не дай бог, конфликта или войны. В ОДКБ с другими государствами этого нет. У нас очень глубокая интеграция, вплоть до военной", - сказал белорусский лидер.

"Правда, испохабили все этой базой. Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем? 3-4 минуты - время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета - взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход - вот, мы базу тут разместим", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства в этой связи отметил, что в Беларуси есть несколько баз ВВС: "На любую базу завтра сажайте 10-20-30 самолетов. Пользуйтесь". Александр Лукашенко рассказал, что попросил Президента России Владимира Путина, чтобы не было скандалов, о совместных полетах российских и белорусских летчиков. "И мы это уже апробировали, когда у нас был чемпионат мира. Нашим вместе с россиянами летали на этих российских самолетах", - отметил он.

Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал, что даже в военной сфере есть много вопросов. В частности, глава белорусского государства ранее обращался к руководству России с просьбой дать десяток самолетов, на что не последовало однозначного положительного ответа. "Я говорю: ты что, намекаешь, что я должен купить? У меня таких денег нет. Мне за газ надо платить, кредиты возвращать. И вообще, если откровенного говорить, ты что, хочешь, чтобы я купил автомат для того, чтобы тебя защищать?" - передал подробности разговора белорусский лидер.

"Поэтому у нас куча элементарных вопросов, которые надо решить, а потом совместный суд создавать… Надо показать прежде всего белорусам, да и россиянам, что у нас здесь проблем нет", - считает Александр Лукашенко.





Президент привел еще один довод, что в Беларуси есть две очень важные российские базы, которые российская сторона не оплачивает. "Заканчивается срок договора в 2019 или 2020 году, и я даже вопроса не ставлю об оплате. Как-то неудобно у россиян деньги просить за эти базы", - отметил он.

"У нас есть союзный парламент, союзный Совмин, Высший госсовет (я являюсь его председателем), - сказал белорусский лидер. - Что нам мешает работать, принимать решения и исполнять их? Нет, достали это старое ружье и начинают крутить. Ну, если хотите, давайте. Начиная с военных вопросов и заканчивая другими. Я - за".

ОТВЕТИТЬ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СПОСОБНЫ ТОЛЬКО МОЩНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ - АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО

"Любые проблемы могут быть решены только сообща и только через сотрудничество. Об этом свидетельствует и череда международных саммитов: "Большой двадцатки", ЕАЭС, ОДКБ. Ответить на глобальные вызовы современности способны только мощные интеграционные объединения. В одиночку даже крупной державе не справиться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что в следующем году Беларусь и Россия отметят 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства, а также пятилетие Евразийского экономического союза.

"Мы вместе прошли не всегда простой, но очень продуктивный и богатый на добрые дела путь", - заявил Александр Лукашенко. Какие бы при этом ни возникали шероховатости, стороны всегда находили взаимопонимание, обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко: интеграционные позиции Беларуси неизменны

Глава государства подтвердил, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси. "Интеграционные позиции Беларуси неизменны. Мы вместе с другими инициировали создание союзов, которые существуют на постсоветском пространстве", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова и далее развивать интеграцию, но при условии железобетонного исполнения достигнутых договоренностей.

"Как видите, мы ничего лишнего не требуем: договорились - надо исполнять. Это абсолютно естественное и справедливое ожидание от партнерства, которое, как предполагалось изначально, должно строиться на равных условиях и взаимном доверии. Вот и все. Если нет исполнения - нет союза", - сказал Президент.





Александр Лукашенко при этом заметил, что равные условия не означают, что все надо собрать вместе и поровну поделить. "Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами. Только бы не было препятствий, чтобы это можно было создавать", - заметил глава государства.

Президент подчеркнул, что, как показывает история, всякие союзы, которые заключались на неравноправных условиях, долго не существовали.

"Если, как это принято часто в России, исходить из того, что "мы такие огромные, а вы - поменьше, поэтому вот так будет", тогда не о чем договариваться, это не союз", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в свое время после распада СССР речь шла о создании балто-черноморского региона, чтобы он стал своего рода барьером между ЕС и Россией. "Мне удалось тогда этот барьер сломать, - сказал он. - Тогда этот замысел не реализовался. И я стал нерукопожатным на Западе и вообще "последним диктатором в Европе". Это не потому, что я диктатор, а потому, что мы начали проводить такую политику, которая разрушила этот замысел".

Президент призвал задуматься над этим: "Когда кто-то в России в нашу сторону махает рукой (да что там Беларусь…), надо подумать, что вы своими руками воссоздаете этот балто-черноморский регион". Глава государства обратил внимание, что это особенно актуально на фоне современной обстановки в регионе.

Наряду с этим Президент особо отметил, что на внешних контурах Беларусь и Россия, как и подобает союзникам, едины в своих оценках мировой геополитики, поддерживают друг друга в многосторонних организациях. Кроме того, совместно реализуется Программа согласованных действий в области внешней политики, координируются подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, в том числе в сфере противодействия новым вызовам и угрозам.

Александр Лукашенко: надо объединяться на фоне внешнего давления

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным продолжать интеграцию с Россией и в ЕАЭС на фоне внешнего давления.

"Я сказал премьерам ЕАЭС - знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло, - заметил Александр Лукашенко. - Нам надо сейчас здесь объединиться, как вы сказали, при давлении этом внешнем и свое счастье искать здесь. Так почему не ищете?"

"Мелкие проблемы - их не то что надо не видеть, отбросить... Их не надо создавать. Что мы деремся? Ладно, вы не продадите нам 5 млрд куб. м газа дополнительно. Куда вы денете этот природный газ при том бешеном темпе, когда уходят от традиционных углеводородов?" - сказал Президент.

При этом глава белорусского государства подчеркнул: страна не просит просто снизить цены на газ, нужны именно равные условия.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня в мире идут торговые войны, с приходом Дональда Трампа на пост Президента США сложная ситуация складывается вокруг Всемирной торговой организации. Среди стран ЕАЭС только Беларусь не является членом ВТО, хотя договаривались координироваться в вопросе вступления в организацию, но Россия вступила во Всемирную торговую организацию, это сделал и Казахстан. Однако сейчас стали очевидны проблемы с ВТО - на площадке "Большой двадцатки" звучат заявления, что организацию надо переформатировать, переделать. "В Питере недавно обсуждали эту проблему. Назарбаев (и Путин его поддержал) говорит - опять Лукашенко выиграл", - рассказал глава государства.

Александр Лукашенко о будущем Союзного государства: надо шаг за шагом исполнять договор

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества рассказал о своем видении развития союзной интеграции, о том, как Беларуси и России снять проблемные вопросы в отношениях, в том числе по энергоносителям, налоговому маневру, единой промышленной политике.

Глава государства напомнил о необходимости соблюдения достигнутых соглашений. "Надо исполнять договор и идти шаг за шагом по выполнению этих соглашений", - сказал он.

Александр Лукашенко убежден, что прежде чем копать вглубь, надо снять вопросы, лежащие на поверхности. "А их куча, и их можно снять за сутки", - заметил Президент.





Александр Лукашенко начал с ценообразования природного газа. В себестоимости любой продукции для Беларуси очень важен такой показатель, как цена на газ. По следующему году ясность есть, но в его середине Беларусь и Россия договорились определиться до 2025 года. "Но Россия даже не стала вести переговоры, хотя мы с Путиным договорились об этом в Санкт-Петербурге (на встрече в апреле 2017 года. - Прим. БЕЛТА), - констатировал Президент. - Это неправильно. Договорились - надо двигаться". Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что Беларусь не требует низких цен на газ, таких как, например, для Смоленской области, где они в два-три раза ниже. "Мы требуем, чтобы были исполнены наши договоренности - они пронизывают все наши соглашения и договоры - о равных условиях для субъектов хозяйствования", - сказал глава государства.

Касаясь налогового маневра в России, Президент обратил внимание, что за три года его проведения белорусский бюджет потерял почти $3,5 млрд, до 2024 года его потери по разным оценкам составят до $10,8 млрд. Фактически таможенные пошлины вводятся другим путем, констатировал глава государства, подчеркнув, что таким образом разрушается основа союза. "Была железная договоренность: равные условия для людей, для субъектов хозяйствования, чтобы развивать интеграцию. Сегодня не мытьем, так катаньем это перечеркивается", - предостерег Александр Лукашенко.

"Интеграция должна быть во имя объединения наших народов. Это должно быть в интересах наших людей", - резюмировал глава государства.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО О ЦЕНЗУРЕ: Я КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ПРОТИВНИК ЗАКРЫВАТЬ КОМУ-ТО РОТ

Цензуры в информационной сфере быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями российского медийного сообщества.

По мнению главы государства, общий депрессивный информационный фон наносит большой вред обществу. Зачастую это определяет действительность и уж точно никак не способствует качественным изменениям жизни человека, констатировал он.

"Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже - это во вред".

Президент добавил, что цензура особенно бессмысленна в эпоху интернета. "Время изменилось. Почти половина населения сидит в интернете, и они там все видят", - заметил он.

Александр Лукашенко призывает СМИ не пытаться раздувать пламя из белорусско-российских споров

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возникающие на высоком уровне споры по вопросам белорусско-российского сотрудничества рабочими моментами. "Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса", - сказал глава государства.





Президент подчеркнул, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси.

"Там живут просто наши братья. Кто бы они ни были: русские, чеченцы, ингуши, евреи… Это наши братья, потому что вчера мы жили в одном государстве", - добавил он.

Александр Лукашенко об отношении к фейкам: главное - посмотреть, кому это выгодно

"С течением времени я более спокойно начал реагировать на какие-то фейки. Тем более есть такой фейк, который тебе на пользу, - заметил Александр Лукашенко. - Но главное для меня - посмотреть, кому это выгодно и кто это распространяет. Я говорю о некотором уклоне российских средств массовой информации так болезненно, потому что уже вижу, что это оттуда забрасывается. Я не сторонник этого. Ты лучше в глаза смотри и скажи или публично, или в закрытом режиме. Я сторонник такой политики, а не закулисной".

Глава государства признался, что на фейковые новости в интернете реагирует спокойнее, чем в традиционных СМИ. "Может, я слишком консервативен, поэтому у меня такое отношение к книгам и газетам, - добавил Президент. - Я даже интернетом редко пользуюсь: и некогда, и я особо к этому не стремлюсь".