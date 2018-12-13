В Гродненском районе в рамках акции «Наши дети» мастера учили лепить новогодние игрушки из теста









Потом передвижным культурным центром была организована развлекательно-игровая программа «Здравствуй, Новый год», главными героями которой стали Баба Яга, Дед Мороз и Снегурочка.

Дети с радостью играли, пели и водили хороводы вокруг елки. Дед Мороз выслушал всех, кто подготовил ему стихи, и вручил всем воспитанникам центра новогодние подарки, спонсором которых стала Гродненская районная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.













В конце мероприятия всех участников пригласили сфотографироваться на общее фото.