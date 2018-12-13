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В Гродненском районе в рамках акции «Наши дети» мастера учили лепить новогодние игрушки из теста

14.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродненском районе в рамках акции «Наши дети» мастера учили лепить новогодние игрушки из теста
В Гродненском районе в рамках акции «Наши дети» мастера учили лепить новогодние игрушки из теста
 
Потом передвижным культурным центром была организована развлекательно-игровая программа «Здравствуй, Новый год», главными героями которой стали Баба Яга, Дед Мороз и Снегурочка.   
 
Дети с радостью играли, пели и водили хороводы вокруг елки.  Дед Мороз выслушал всех, кто подготовил ему стихи, и вручил всем воспитанникам центра новогодние подарки, спонсором которых стала Гродненская районная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.
 
В Гродненском районе в рамках акции «Наши дети» мастера учили лепить новогодние игрушки из теста
В Гродненском районе в рамках акции «Наши дети» мастера учили лепить новогодние игрушки из теста
В Гродненском районе в рамках акции «Наши дети» мастера учили лепить новогодние игрушки из теста
 
В конце мероприятия всех участников пригласили сфотографироваться на общее фото.
 
 
 
 
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Работники культуры Гродненского района присоединились к акции «Наши дети». Благотворительная акция прошла 13 декабря в ГУО «Гродненский районный...
 
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