Suzuki готовит к выходу на белорусский рынок две новых модели



Пока в гамме японской марки всего две модели — кроссоверы SX4 и Vitara

Г-н Такахаси уверен, что после вывода еще двух внедорожников позиции Suzuki на белорусском рынке укрепятся. Фото: Глеб Малофеев

Об успехах Suzuki в Беларуси на пресс-конференции с гордостью рассказал директор «СУЗУКИ МОТОР РУС»Новинки, о которых говорит Такахаси — это две полноприводные модели. Первая — новый Suzuki Vitara, нынешний локомотив продаж, появится в продаже примерно в феврале 2019 года, примерно тогда же будут озвучены и цена. Вторая новинка — это абсолютно новый (впервые за 20 лет) компактный внедорожник Jimny, единственный в своем роде — рамной конструкции и с неразрезными мостами спереди и сзади. Этот боевитый малыш уже представлен на японском и европейском рынках, и пока спрос на него превышает все ожидания. В Беларуси его появление ожидается весной следующего года, и в компании уверены, что он поможет увеличить долю Suzuki на белорусском рынке, которая на данный момент составляет порядка 0,5% по рынку в общем, и немного больше — в сегменте SUV.рассказал директор компании «РедМоторс»На закономерный вопрос о лояльности к бренду Suzuki после печально известной истории с первым дилером, Федоренко ответил четко:подытожил Такахаси