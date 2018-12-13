Лидеры ЕС договорились о создании бюджета еврозоны - Меркель

Лидеры Европейского Союза достигли договоренности по реформированию еврозоны, в том числе по вопросу о создании отдельного бюджета еврозоны, сообщила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель.

После "противоречивых переговоров" в рамках заседания Европейского совета лидеры ЕС достигли договоренности по мерам реформ, в их числе и о бюджете еврозоны, сообщила А.Меркель по итогам встречи представителей 27 стран сообщества в Брюсселе.

Саммит ЕС состоялся в Брюсселе 13-14 декабря.