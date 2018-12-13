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Лидеры ЕС договорились о создании бюджета еврозоны - Меркель

14.12.2018 20:22 — Разное | Интерфакс  
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Лидеры Европейского Союза достигли договоренности по реформированию еврозоны, в том числе по вопросу о создании отдельного бюджета еврозоны, сообщила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель.

После "противоречивых переговоров" в рамках заседания Европейского совета лидеры ЕС достигли договоренности по мерам реформ, в их числе и о бюджете еврозоны, сообщила А.Меркель по итогам встречи представителей 27 стран сообщества в Брюсселе.

Саммит ЕС состоялся в Брюсселе 13-14 декабря.

 
 
 
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Лидеры Европейского Союза достигли договоренности по реформированию еврозоны, в том числе по вопросу о создании отдельного бюджета еврозоны, сообщила в пятницу...
 
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