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В Беларуси назвали лучших теннисистов 2018 года
Победителями номинаций теннисист и теннисистка года в Беларуси стали Илья Ивашко и Арина Соболенко. Торжественная церемония подведения итогов теннисного года прошла в пятницу вечером в РЦОП по теннису.
теннисист года — Илья Ивашко;
теннисистка года — Арина Соболенко;
юниор года — Александр Згировский;
юниорка года — Юлия Готовко;
прорыв года — Александра Саснович;
олимпийские надежды — Мартин Борисюк, Александра Азерко, Тихон Федоров, Анна Титовец, Даниил Рыжанков;
капитан года — Татьяна Пучек;
характер года — Вера Лапко;
игрок парного разряда — Лидия Морозова;
результат года — Яна Колодынска, Виктория Канапацкая;
команда года — Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Алеся Якубович;
капитан команды — Игорь Ибришбегович;
за вклад в развитие тенниса — Максим Мирный;
спортивное долголетие — Максим Мирный.
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Победителями номинаций теннисист и теннисистка года в Беларуси стали Илья Ивашко и Арина Соболенко. Торжественная церемония подведения итогов теннисного года...
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