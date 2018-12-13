В Беларуси назвали лучших теннисистов 2018 года

Победителями номинаций теннисист и теннисистка года в Беларуси стали Илья Ивашко и Арина Соболенко. Торжественная церемония подведения итогов теннисного года прошла в пятницу вечером в РЦОП по теннису.



Портал www.interfax.by представляет победителей всех номинаций 2018 года в белорусском теннисе.

теннисист года — Илья Ивашко;

теннисистка года — Арина Соболенко;

юниор года — Александр Згировский;

юниорка года — Юлия Готовко;

прорыв года — Александра Саснович;

олимпийские надежды — Мартин Борисюк, Александра Азерко, Тихон Федоров, Анна Титовец, Даниил Рыжанков;

капитан года — Татьяна Пучек;

характер года — Вера Лапко;

игрок парного разряда — Лидия Морозова;

результат года — Яна Колодынска, Виктория Канапацкая;

команда года — Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Алеся Якубович;

капитан команды — Игорь Ибришбегович;

за вклад в развитие тенниса — Максим Мирный;

спортивное долголетие — Максим Мирный.