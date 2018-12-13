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Силуанов заявил, что Россия не обещала Беларуси компенсаций из-за налогового маневра

14.12.2018 19:48 — Разное | Интерфакс  
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Высшие чиновники России и Беларуси продолжили обмен критическими высказываниями, который активизировался в конце года из-за разногласий относительно последствий налогового маневра в российском ТЭКе и уровня цены на газ для Минска.

"Россия не давала Беларуси какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ", - заявил журналистам в пятницу вечером первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, 13 декабря в ходе заседания Совмина Союзного государства тема компенсаций Беларуси рассматривалась. "Россия предложила белорусской стороне обсуждать все вопросы экономического сотрудничества комплексно в русле наших совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года. К сожалению, многие положения этого договора в настоящий момент не выполняются. Необходимо придать новый импульс нашим отношениям в рамках ранее достигнутых договоренностей", - заявил А.Силуанов.

Отношения между Россией и ее ближайшим союзником никогда не были безоблачными: периодически между двумя государствами возникают конфликты по различным экономическим вопросам, которые зачастую сопровождаются резкими комментариями белорусского президента Александра Лукашенко. Очередную фазу охлаждения отношения между Москвой и Минском прошли в августе, она завершилась заранее не анонсировавшейся встречей Владимира Путина и А.Лукашенко в Сочи.

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга. По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель. По данным концерна "Белнефтехим", при сохранении такой мировой цены на нефть реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии более чем на $20 за тонну.

Стороны рассматривали два варианта компенсации - снижение стоимости нефти для Беларуси или прямой межбюджетный трансферт. В Минске рассчитывают на согласование и утверждение механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно. При этом размер компенсации должен также учитывать весь объем поставок российской нефти, который закреплен межправительственным соглашением от 2007 года - 24 млн тонн в год.

Годовой баланс поставок нефти из России в Беларусь составляет 24 млн тонн, но фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года. Согласно оценке экспертов Всемирного банка, Беларусь будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Москвой о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.

На фоне переговоров по спорному вопросу в декабре в публичном пространстве вновь стали появляться сигналы о проблемах во взаимоотношениях двух стран. В ходе заседания Евразийского экономического совета 6 декабря А.Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тысячу куб. м, тогда как для российских - $70 (в соседней Смоленской области). На это президент России Владимир Путин ответил, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130, и предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме. Впоследствии А.Лукашенко рассказал, что извинился перед В.Путиным за то, что в "нехорошей форме" инициировал дискуссию по газовому вопросу.

На следующей неделе в ходе встречи с белорусской делегацией вице-премьер РФ Дмитрий Козак отказался обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства". Этот же тезис вскоре озвучил А.Силуанов.

"Договорились рассмотреть этот вопрос (о компенсациях - ИФ) в более широком формате. На уровне правительства", - сказал он 13 декабря в Бресте. Он отметил, что такой формат предполагает обсуждение не только налогового маневра, а более широкого круга тем, связанных со "строительством Союзного государства, которое определено договором от 1999 года".

В пятницу президент Беларуси А.Лукашенко заявил, что главным вопросом на его предстоящей встрече с российским коллегой В.Путиным, как ожидается, будет налоговый маневр.

"Самым главным вопросом будет налоговый маневр, чтобы не было, что руководитель сдал Беларусь за "бочку нефти", - сказал А.Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ в пятницу в Минске. Одновременно он не исключил, что встреча может и не состояться.

"Что случилось, что вы хватаетесь за договор (о Союзном государстве - ИФ)? Вы его вообще не воспринимали, а сейчас на самом высоком уровне поднимаете этот вопрос. Я не хочу, чтобы Ляшенко (вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко - ИФ) приводил слова Козака (вице-премьера РФ Дмитрия Козака - ИФ). (После вчерашних переговоров - ИФ) Я больше знаю и не понимаю, почему ухватились за этот договор именно сейчас", - заявил белорусский лидер.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налоговый маневр в нефтегазовой отрасли - внутреннее дело России.
 
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