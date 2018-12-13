Без суда не обошлось: люди дела не поделили конкурс

Отраслевой конкурс бизнес-премии «Человек своего дела» проводился впервые и затрагивал только одну отрасль промышленности — пищевую. Директор издательства «Беларусь» Сергей Пешин отметил, что конкурс учрежден государственным журналом «Дело», чтобы отметить лидеров отрасли и показать общественности эффективные работающие предприятия с выстроенной стратегией развития, современными подходами и грамотной системой управления.





Номинантов на конкурс выдвигали профильные министерства и ведомства, бизнес-союзы предпринимателей. В этом году было выдвинуто более 70 претендентов на победу.





Итоги конкурса подвел общественный редсовет, в который входят экономисты, общественные деятели и работники министерств, а также владельцы и топ-менеджеры белорусских и зарубежных предприятий.





Лауреатами конкурса стали 22 отечественных топ-менеджера. Главными критериями отбора стали личные и управленческие качества кандидатов.





Львиную долю победителей сформировали предприятия государственной формы собственности.





Среди тех, кто награждал лауреатов, которые «вкусно и безопасно кормят весь народ», были замминистра информации Игорь Бузовский и первый зампред концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов. Управленцев, «работающих не столько для себя, сколько во благо других и на пользу обществу», поздравил и настоятель храма Всех святых протоиерей Федор Повный.









Все лауреаты бизнес-премии получили дипломы и призы редакции — скульптурные композиции «Мощь и сила бизнеса «Зубр». Фото: delo.by





На пресс-конференции накануне церемонии награждения управленцы поздравили всех с новогодними праздниками, рассказали о своих предприятиях, но не сильно баловали новостными поводами. Хотя были и приятные исключения.









Гендиректор Минского молочного завода № 1 Андрей Ермалицкий анонсировал создание холдинга «Первый молочный». Новая структура будет создана на базе «ММЗ № 1» и Молодечненского молочного комбината, который объединяет заводы в Молодечно, Воложине, Вилейке и Нарочи. «Я думаю, что по объему переработки молока он будет входить в пятерку крупных предприятий молочной отрасли Беларуси», — сказал Ермалицкий. Напомним, решение об объединении двух крупных предприятий было принято еще весной этого года. Но де-юре новый холдинг начнет свою работу в январе 2019 года.





На гомельском «Спартаке» завершена реализация инвестпроекта по производству вафельных конфет и батончиков. На это было затрачено более 7 млн евро. «Это позволяет оставаться конкурентоспособным предприятием на белорусском и зарубежных рынках», — сказал глава предприятия Олег Жидков. Он также отметил, что «Спартаку» удалось сохранить трудовой коллектив в полном составе.









Фото: delo.by





Завод «Праймилк» был построен только 2 года назад в Щучине и занимается переработкой молочной сыворотки. Но предприятие уже поставляет сухие молочные смеси в 22 страны. «Если раньше у нас 70% продаж занимала Россия и 30% — Беларусь. То теперь 3% — Беларусь, 15% — Россия. А остальное — это страны дальнего зарубежья», — сказал директор «Праймилка» Анатолий Белявский.









Были и те, кому пришлось в 2017 году пережить сложные времена. Директор могилевского холдинга «Бабушкина крынка» Дмитрий Главинский заявил, что «этот год выдался очень тяжелым» для предприятия. «Мы были закрыты 10 месяцев [на экспорт в Россию]. А это 70% выручки. Я считаю, что предприятие вышло из ситуации достойно. Сегодня мы уже открыты, у нас нет остатков и мы выходим на положительную динамику. Хочу поблагодарить команду предприятия за пережитые невзгоды», — сказал он.













Наградами также были отмечены руководители «Коммунарки», «Остромечево», «Минск Кристалл Групп», Оршанского хлебозавода, «Глубокского мясокомбината», «Пинского мясокомбината», «Гродненской табачной фабрики «Неман», «Глубокскогоа молочноконсервного комбината», пивзавода «Криница», «Агрокомбината «Заря», «Калинковичского мясокомбината», «Брестской областной базы «Бакалея», «Лидапищеконцентраты», «Туровского молочного комбината», борисовской «Фауны», «Минскхлебпрома», «Малоритского консервноовощесушильного комбината». Соцпремию «Горящее сердце» получили «Группа компаний Danone в Беларуси» и Владимир Лиходедов





Интересно, что награждение победителей конкурса проходило на фоне судебного разбирательства.





29 октября Верховный суд возбудил гражданское дело по иску ЧИПУП «Дело (Восток + Запад)» к РУП «Редакция журнала «Дело (Восток + Запад)» о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак «Человек дела».





Этому предшествовал конфликт между бывшим гендиректором и главредом журнала «Дело» Виктором Жуком и нынешними организаторами и руководителями конкурса.









Ранее для организации и проведения конкурса «Человек дела», инициатором которого выступала редакция журнала «Дело», Жук активно привлекал частное издательско-производственное унитарное предприятие «Дело (Восток + Запад)», где Жуку принадлежит 100%-я доля в уставном фонде предприятия, а также закрытое акционерное общество «Издательская группа «Дело», где бизнесмену принадлежит 50%-я доля.





В ноября 2017 года Жук был уволен с должности гендиректора РУП «Редакция журнала «Дело (Восток + Запад)» в связи с совершением в период работы правонарушений, создающих условия для коррупции, в соответствии с п. 5−1 ст. 47 Трудового кодекса Беларуси, следует из сообщения на сайте delo.by.





2 апреля 2018 года РУП «Редакция журнала «Дело (Восток + Запад)» объявило ежегодный конкурс «Человек дела — 2018», приуроченный ко дню рождения издания.

11 апреля ЧИПУП «Дело (Восток + Запад)» зарегистрировало товарный знак «Человек дела» в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, в который входит в числе прочего и проведение конкурсов. Хотя заявка на регистрацию была подана еще в 2017 году.





27 апреля редакция журнала получила от «Дело (Восток + Запад)» «письменный запрет на использование названия конкурса «Человек дела».





В редакции госжурнала решили не вступать в конфликт, а «проводить совершенно новый конкурс».









Летом уже прошли два конкурса. Виктор Жук провел свой традиционный ивент. Госжурнал — конкурс под названием «ЧЕЛОВЕК своего ДЕЛА — 2018».





В итоге Виктор Жук, который утверждает, что это он «придумал и журнал, и компанию, и конкурс», подал в суд на «Редакция журнала «Дело (Восток + Запад)».





В настоящее время дело еще рассматривается в суде. Вместе с тем, по информации TUT.BY, стороны ведут активную закулисную борьбу. 2019 год покажет, сколько «человек дела» останется в стране.



