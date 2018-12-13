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Марадону выгнали из дома
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона был вынужден покинуть собственный дом в Буэнос-Айресе из-за ссоры с подругой Росио Оливой.
Как
По словам аргентинского тележурналиста Лио Пекораро, последний конфликт пары завершился тем, что 58-летний Марадона оказался выдворен своей подругой из элитного дома в районе Белла Виста. Вероятно, причиной ссоры стало нежелание 28-летней Оливы переезжать в Мексику, где в данный момент работает Марадона.
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Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона был вынужден покинуть собственный дом в Буэнос-Айресе из-за ссоры с подругой Росио Оливой.
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