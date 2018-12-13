Марадону выгнали из дома





передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщает британский The Mirror. КакOxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщает британский The Mirror.





По словам аргентинского тележурналиста Лио Пекораро, последний конфликт пары завершился тем, что 58-летний Марадона оказался выдворен своей подругой из элитного дома в районе Белла Виста. Вероятно, причиной ссоры стало нежелание 28-летней Оливы переезжать в Мексику, где в данный момент работает Марадона.



