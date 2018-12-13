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Александр Лукашенко о смертной казни: «Как бы я ни считал, у нас прошёл референдум»

14.12.2018 21:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Среди достижений Беларуси – IT-сфера. Журналистам показали наш Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые ретивые даже парировали: мол, Лукашенко стал IT-инноватором, а пойдет ли белорусский Президент на отмену смертной казни? Нет. Здесь решать народу.

Александр Лукашенко о смертной казни: «Как бы я ни считал, у нас прошёл референдум»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас ведь референдум на эту тему прошел. Я повязан референдумом, я не могу  как у вас – взял и бабахнул. Мы референдум провели по смертной казни, когда вопрос встал. Я не помню… под 90 % за сохранение смертной казни. И я в нем не участвовал, я свою позицию никак не обозначал. Вот, население проголосовало.

И у вас так будет в России. И может даже 99 % выскажутся за смертную казнь. Мне французы, англичане говорят: вот если бы мы поставили этот вопрос на референдум, население бы высказалось однозначно – 2/3 минимум за смертную казнь. Особенно на фоне того, что происходит. Я говорю: «Так вот видите – вы против воли населения действуете». И они привыкли уже говорить, талдычат, что это вопрос не для народа. А я считаю – для народа.

Как бы я ни считал, у нас прошел референдум. Поэтому как IT – вы параллель провели – я удивить вас не могу. Отменить смертную казнь не могу.
 
 
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Новости Беларуси. Среди достижений Беларуси – IT-сфера. Журналистам показали наш Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые...
 
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