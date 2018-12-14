|
Во Дворце культуры прошел фестиваль любительского искусства — Видео
14.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня во Дворце культуры прошел областной фестиваль любительского искусства «С песней по жизни». На сцене выступили коллективы, участники которых – пенсионеры, посещающие отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.
Большой фоторепортаж с мероприятия – скоро на сайте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во Дворце культуры прошел областной фестиваль любительского искусства «С песней по жизни». На сцене выступили коллективы, участники которых –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)