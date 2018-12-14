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Во Дворце культуры прошел фестиваль любительского искусства — Видео

14.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня во Дворце культуры прошел областной фестиваль любительского искусства «С песней по жизни». На сцене выступили коллективы, участники которых – пенсионеры, посещающие отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

 

 

Большой фоторепортаж с мероприятия – скоро на сайте.


 
 
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  Сегодня во Дворце культуры прошел областной фестиваль любительского искусства «С песней по жизни». На сцене выступили коллективы, участники которых –...
 
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