Начался суд над лже-дальнобойщиками, которые воровали фрукты фурами. Некоторые даже не умели водить

Сегодня суд Минского района начал слушание громкого дела о мошенничестве в сфере грузоперевозок. Группа граждан из России и Беларуси организовали схему в духе 1990-х и похищали крупные партии фруктов. Загруженный по поддельным документам товар вывозили в Россию и там продавали.





Всего по делу обвиняемыми проходят шесть человек. Трое россиян и трое белорусов. Почти все были ранее задержаны и суда дожидались в СИЗО. И лишь один белорус находился под подпиской о невыезде, а потому в зале суда он был не в «клетке», а в общем зале рядом с защитниками обвиняемых.

Схема, которую использовали предприимчивые граждане, далеко не нова. В суровые 1990-е таким способом «уводили» куда более ценные и дорогостоящие грузы. Нынешняя «банда» специализировалась на похищении крупных партий фруктов, самая дорогая из которых стоила 17 тысяч долларов. С начала следствия в деле фигурировало три эпизода мошенничества, во время суда было заявлено о пяти совершившихся хищениях. На шестом эпизоде мошенники и были арестованы. Взяли их с поличным на территории Беларуси. Общий имущественный вред оценен в 117 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемые действовали следующим образом. На электронной бирже грузоперевозок они искали фирмы, желающие перевезти груз фруктов по Беларуси или России. Назначали свою цену за услуги — разумеется, ниже рыночной — это гарантировало получение заказа.

Затем на загрузку пригонялась фура с поддельными номерами и документами. Водительские удостоверения с нужной категорией тоже были поддельными. Более того, те, кто приезжал на загрузку, даже не умели водить автомобиль. Поэтому пока «подставной» водитель оформлял все документы, второй прятался в спальном отсеке тягача.

Ни документы, ни номера не вызывали подозрений у заказчика — такая схема работы существует давно. Но один из потерпевших обратил внимание на то, что «водитель» все время суетился, бегал, поэтому запомнить его лицо было сложно.

При выезде на трассу поддельные номера снимались, и грузовик следовал к месту разгрузки вполне легально, не вызывая подозрений у транспортной инспекции. Похищенные фрукты сбывались на территории России.





Мошенники соблюдали конспирацию — для связи по поддельному паспорту приобретались сим-карты мобильных операторов. По версии следствия, все роли в группе был разделены, каждый из участников отвечал за свое «направление».

Один из обвиняемых — владелец небольшой транспортной компании. Именно он предоставлял грузовые автомобили и водителей для проведения «операций». В некоторых случая водители не знали, что участвуют в мошеннической схеме.

Пятеро обвиняемых признали вину, но лишь в части мошенничества. И не согласны с тем, что действовали в составе организованной группы. Один обвиняемый вину не признал. Участникам предъявлены обвинения по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса). Санкции по этой статье строгие — от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.