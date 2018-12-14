Лукашенко озвучил 5 принципиальных моментов на встрече с российскими журналистами

Беларусь не будет частью России





Лукашенко прямо сказал, что под видом «глубокой интеграции» Кремль подразумевает полную инкорпорацию Беларуси. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — отметил Лукашенко.









пишет НН. Кажется, нечасто Лукашенко настолько прямо говорит об угрозе нашей независимости со стороны восточной страны-соседки. При этом он заверил, что суверенитет Беларуси — это святое,НН.





«Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда», — решительно высказался белорусский лидер. «Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь — бесполезно».





Отношения с Путиным остаются прохладными





Следующая встреча Лукашенко и Путина состоится 25 декабря в Москве. Говорить будут всё о том же пресловутом налоговом манёвре в России. «Чтобы не было так, что Лукашенко сдал Беларусь за бочку нефти», — отметил Лукашенко.





Хотя, по словам Лукашенко, «если откровенно говорить, то и встреча может не состояться». При этом глава государства заверил, что восстанавливать границу с Россией не спешит.





Лукашенко также сказал, что не просил никаких извинений у Путина за дискуссию на заседании Высшего евразийского совета в Санкт-Петербурге. «Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться», — сказал он.









Много говорилось на пресс-конференции о том, что российские СМИ создают фейки о Беларуси и об отношениях России с Беларусью. Лукашенко сказал, что даже читает некоторые телеграм-каналы.





Лукашенко рассчитывает и дальше получать скидки на газ





«Интеграционные позиции Беларуси неизменны», — если переводить это выражение на обычный язык, то наша страна и впредь надеется получать скидки на нефть и газ на основании тех документов, которые подписывались еще Лукашенко и Ельциным 20 лет назад. Более глубокой интеграции Беларусь предложить не может, да и не хочет.





«Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договоренностей. Например, в сфере определения цен на газ», — этим сказано фактически всё, что Лукашенко подразумевает под «интеграционными договоренностями».





При этом он говорит, что пока еще рано говорить, что интеграция провалена: надо дождаться встречи с Путиным.





Выходит, что для кого-то интеграция — это дешевые энергоресурсы, а для кого-то — полное слияние, с одним рублем, парламентом и президентом.





Союзный «шенген», скорее всего, будет





Беларусь затягивает подписание документов о взаимном признании виз с Россией, которое означает, что иностранец с российской визой может спокойно посещать Беларусь, а с белорусской — Россию. Но, видимо, здесь отвертеться вряд ли удастся.





«Что касается союзного «шенгена», я думаю, тут проблем не будет», — сказал Лукашенко. Глава Беларуси пояснил, что Медведев и Румас не подписали этот договор, так как «я его еще не видел, только вчера вечером он ко мне поступил».





Угрозу этого соглашения можно усмотреть в том, что Беларуси и России потребуется унифицировать свои базы невъездных. И, например, если человеку запрещен въезд в Россию, а Беларусь против него ничего не имеет, то придется все равно давать отказ.





Российской военной базы не будет





«Никому база не нужна», — отрезал Лукашенко, когда был затронут поднимавшийся некоторое время назад вопрос о возможности создания в Беларуси российской авиабазы.





Он снова напомнил о том, что ранее обращался к руководству России с просьбой дать десяток самолетов, чтобы белорусы охраняли границы «союзного государства», на что не последовало однозначного положительного ответа.









При этом Лукашенко намекнул, что впредь не будет брать денег за две уже существующие базы, которые российская сторона не оплачивает. «Заканчивается срок договора в 2019 или 2020 году, и я даже вопроса не ставлю об оплате. Как-то неудобно у россиян деньги просить за эти базы», — отметил он.





Лукашенко также сказал, что Россия отказалась заключить с Беларусью договор о ядерном прикрытии Беларуси. «Вот такой у нас союз», — развел руками глава государства.







