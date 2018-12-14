Юрий Чиж занимается минском "Динамо" с 1999 года. За это время команда один раз выиграла Кубок Беларуси и один раз — золото чемпионата страны, а также дважды вышла в групповой этап Лиги Европы.





пишет Еврорадио. По неофициальной информации, в ближайшее время Чиж продаст контрольный пакет акций клуба. Новый владелец в "Динамо" может появиться уже в понедельник, 17 декабря. Возможными кандидатами на это кресло в СМИ называли российского миллиардера Михаила Гуцериева, белорусского IT-предпринимателя Виктора Прокопеню и бывшего бизнес-партнера Чижа Владимира Япринцева,Еврорадио.



