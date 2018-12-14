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Кто даст цену: Юрий Чиж вложил в минское "Динамо" 65 миллионов долларов

14.12.2018 23:19 — Разное | Партизан  
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Предприниматель Юрий Чиж за 19 лет вложил в ФК "Динамо-Минск" около 65 миллионов долларов. Такую сумму называют журналисты в пятничном номере "Прессбола".

Юрий Чиж занимается минском "Динамо" с 1999 года. За это время команда один раз выиграла Кубок Беларуси и один раз — золото чемпионата страны, а также дважды вышла в групповой этап Лиги Европы.

По неофициальной информации, в ближайшее время Чиж продаст контрольный пакет акций клуба. Новый владелец в "Динамо" может появиться уже в понедельник, 17 декабря. Возможными кандидатами на это кресло в СМИ называли российского миллиардера Михаила Гуцериева, белорусского IT-предпринимателя Виктора Прокопеню и бывшего бизнес-партнера Чижа Владимира Япринцева, пишет Еврорадио.


 
Теги: Минск
 
 
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Предприниматель Юрий Чиж за 19 лет вложил в ФК "Динамо-Минск" около 65 миллионов долларов. Такую сумму называют журналисты в пятничном номере "Прессбола".
 
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