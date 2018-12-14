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Все уедут: БелЖД пустит на Рождество и Новый год 180 дополнительных поездов

14.12.2018 23:04 — Разное | Партизан  
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На новогодние и рождественские праздники Белорусская железная дорога назначила 180 дополнительных поездов — 131 межрегиональный и 49 международных.



Как сообщает  пресс-служба ведомства, они будут ходить с 22 декабря 2018 г. по 12 января 2019-го.

Наибольшее количество дополнительных поездов назначено на 22, 25, 29 декабря 2018 года и 7 января 2019 года. С учётом востребованности назначены поезда на следующие маршруты: Минск-Москва-Минск, Минск-Санкт-Петербург-Минск, Москва-Брест-Москва, Санкт-Петербург-Москва, Москва-Калининград-Москва, Адлер-Калининград, Гомель-Сновск-Гомель , Минск-Вильнюс-Минск.

Межрегиональные поезда также будут ходить по наиболее популярным у пассажиров направлениям: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Пинск, Витебск-Могилёв, Витебск-Брест, Могилёв-Гомель, Мозырь (ст. Козенки) - Минск.


Более подробная информация о времени отправления дополнительных поездов — на сайте rw.by. Также справки о них можно получить в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На новогодние и рождественские праздники Белорусская железная дорога назначила 180 дополнительных поездов — 131 межрегиональный и 49 международных.
 
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