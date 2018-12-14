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Как оказалось, Кокорин и Мамаев нанесли лёгкий вред потерпевшим

14.12.2018 22:35 — Разное | Партизан  
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Кроме того, один из потерпевших в драке – Сергей Гайсин – согласно экспертизе никакого вреда для здоровья не получил.


Александр Кокорин и Павел Мамаев. Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Кроме того, один из потерпевших в драке – Сергей Гайсин – согласно экспертизе никакого вреда для здоровья не получил.
Судмедэкспертиза установила, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин нанесли лёгкий вред здоровью потерпевшим по делу о драке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова.


Он также добавил, один из потерпевших — Сергей Гайсин, который в момент драки находился в кафе вместе с чиновником Министерства промышленности и торговли России Денисом Паком, по данным экспертизы, не получил никакого вреда для здоровья.

— Результаты экспертиз получены, то есть основные следственные действия по делу подходят к концу, — сказал Бушманов.

По его словам, это является одним из оснований для того, чтобы отпустить футболистов из-под ареста.

Как уже сообщал Лайф, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. После этого у них случился конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Первоначально футболисты были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, однако последним решением суд продлил арест футболистов ещё на два месяца.



 
 
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Кроме того, один из потерпевших в драке – Сергей Гайсин – согласно экспертизе никакого вреда для здоровья не получил.
 
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