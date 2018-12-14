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Как оказалось, Кокорин и Мамаев нанесли лёгкий вред потерпевшим
Кроме того, один из потерпевших в драке – Сергей Гайсин – согласно экспертизе никакого вреда для здоровья не получил.
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Илья Питалев
Кроме того, один из потерпевших в драке – Сергей Гайсин – согласно экспертизе никакого вреда для здоровья не получил.
Судмедэкспертиза установила, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин нанесли лёгкий вред здоровью потерпевшим по делу о драке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова.
Он также добавил, один из потерпевших — Сергей Гайсин, который в момент драки находился в кафе вместе с чиновником Министерства промышленности и торговли России Денисом Паком, по данным экспертизы, не получил никакого вреда для здоровья.
— Результаты экспертиз получены, то есть основные следственные действия по делу подходят к концу, — сказал Бушманов.
По его словам, это является одним из оснований для того, чтобы отпустить футболистов из-под ареста.
Как уже
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Кроме того, один из потерпевших в драке – Сергей Гайсин – согласно экспертизе никакого вреда для здоровья не получил.
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