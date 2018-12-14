Как оказалось, Кокорин и Мамаев нанесли лёгкий вред потерпевшим





Александр Кокорин и Павел Мамаев. Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Илья Питалев





Кроме того, один из потерпевших в драке – Сергей Гайсин – согласно экспертизе никакого вреда для здоровья не получил.

Судмедэкспертиза установила, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин нанесли лёгкий вред здоровью потерпевшим по делу о драке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова.









Он также добавил, один из потерпевших — Сергей Гайсин, который в момент драки находился в кафе вместе с чиновником Министерства промышленности и торговли России Денисом Паком, по данным экспертизы, не получил никакого вреда для здоровья.





— Результаты экспертиз получены, то есть основные следственные действия по делу подходят к концу, — сказал Бушманов.





По его словам, это является одним из оснований для того, чтобы отпустить футболистов из-под ареста.





сообщал Лайф, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. После этого у них случился конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Первоначально футболисты были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, однако последним решением суд продлил арест футболистов ещё на два месяца. Как ужеЛайф, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. После этого у них случился конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Первоначально футболисты были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, однако последним решением суд продлил арест футболистов ещё на два месяца.







