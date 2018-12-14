Что говорят в суде о коррупции подчиненные экс-главы Гомельского района

пишет tut.by В суде в Гомеле продолжается слушание по делу экс-председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы,tut.by





«Хорошего человека угостить… Что в этом такого?»





Первым из потерпевших был допрошен уже бывший директор КСУП «Тепличное» Андрей Лабушев, который, по версии обвинения, угощал руководителя помидорами и огурцами.









— Понимаете, я уже 18 лет в овощеводстве, и когда первая продукция появляется на предприятии, — это радость для всего коллектива. Потому что зиму сидим без денег, без выручки, а тут — урожай. Я за свои деньги брал этих три килограмма первых огурцов и покупал для Ситницы, чтобы угостить. Раз — два раза в год своего руководителя, да что руководителя — хорошего человека угостить. Что в этом такого? — недоумевает руководитель.





Прокурор просит назвать числа, в которые Ситнице передавались огурцы и томаты, а также припомнить обстоятельства и условия передачи.





— Получил урожай, пришел купил в фирменном ларьке. Подошел к его водителю, поставил в багажник машины — и все. В руки обычно не давал. Ну как председателю райисполкома в руки этот пакет с огурцами совать?

— Чья это инициатива была? — спрашивает гособвинитель.





— Моя.





— С чего вы решили, что это ему надо передавать?





— Ну я же говорю, на радостных эмоциях. Первый урожай…





— Сколько раз передавали?





— Я не могу сказать, 4−6 раз. У меня своя теплица на участке есть, выращиваем с женой там тоже и томаты и огурцы. Я и своими мог угостить.





Прокурор обнаружил противоречия в показаниях, связанные с датами и количеством передаваемой продукции, а потому ходатайствовал об оглашении протоколов допросов потерпевшего. В них Лабушев рассказывал следователю, что помидорами и огурцами угощал Ситницу не 4−6 раз, а регулярно и почти круглый год, примерно два раза в месяц. А еще, что Ситница сам просил поставлять ему овощи к определенной дате.





— В суде вы говорите, что ваша инициатива была, а следователю — что вас просил Ситница. Подтверждаете в этой части свои показания? — обращается к потерпевшему судья.





— Нет, не подтверждаю. Потому что это только моя инициатива была. На следствии я растерялся и оговорился.





— Вы читали протокол допроса?





— Я видел и помню, что просил следователя менять формулировки, но он сказал, что так положено. Процентов 30, из того, что там написано, — не мои слова и не мои формулировки.





— Почему вы тогда подписали?





— Юридическая неграмотность и волнение, я впервые участвовал в таком мероприятии. Мне следователь сказал: если меня что-то не устраивает в протоколе, то свои показания я могу потом дать в суде.





«Александр Михайлович имел неосторожность на все просьбы оперативно реагировать»





Следующий потерпевший по делу Ситницы — бывший директор ОАО «Комбинат «Восток» Дмитрий Корж.





Суд рассмотрел три связанных с ним эпизода. В первом он предоставил по просьбе Ситницы для угощения украинской делегации продукцию предприятия на сумму около 60 рублей. Во втором — заказал по просьбе Ситницы для его внедорожника от имени своего предприятия шины. В третьем — отремонтировал авто хозяйства на автосервисе приятеля Ситницы также по просьбе последнего. Так считает следствие. А что говорит Корж?





— Обращался ли к вам Ситница по каким-либо личным вопросам, с просьбами? — начинает допрос гособвинитель.





— Не обращался — кроме того случая, который установлен следствием.





— По поводу передачи угощений делегации что можете пояснить?— интересуется прокурор.





— Бухгалтер передала продукты водителю, водитель встретился с водителем райжилкомхоза и передал все ему (два литровых ведерка квашеной капусты, четыре ведерка шашлыков из баранины и маринованные огурцы. — Прим. TUT.BY), и тот уехал. Это то, что установило следствие, и это вся информация, которой я владею.





Также руководитель Комбината «Восток» пояснил, что делегации в хозяйство приезжали очень часто, и это нормальная практика — кормить гостей. Сметы в исполкоме на это нет, а потому часто эту функцию берут на себя предприятия района.









— А вы помните, что это была за делегация? — спрашивает гособвинитель.





— Не помню. Из материалов дела знаю, что украинская. Делегаций в течение года много — и с председателем райисполкома, и с руководителями областных структур едут. Всех встречаем.





В следующем эпизоде директор «Востока» вызвался помочь Ситнице в приобретении шин для его недавно купленного Mitsubishi Pajero Такие же предприятие заказывало для своего корпоративного внедорожника. Поэтому, говорит Корж, и решили помочь — мол, не подойдет председателю райисполкома, заберем себе, все равно понадобятся.





— Александр Михайлович обратился ко мне в конце 2017 года по поводу приобретения шин. Я не знал, для чего ему они. Мы купили их с обычного расчетного счета и отвезли на станцию ТО. Тут не было никакой цели решить какой-то «вопросик». Я знал, что в любом случае все будет хорошо: либо колеса вернутся, либо деньги.





— А почему у вас была такая уверенность? — спрашивает прокурор.





— Потому что не было ни одного момента, чтобы вопрос не решался. Не было таких моментов за все время, чтобы Александр Михайлович что-то брал и не возвращал потом. И я даже сомневаться в этом не мог.





— Вот он к вам обратился с просьбой помочь приобрести для него шины, а вы ему что ответили? — это уже судья.





— Да [помогу].





— То есть вы не уточняли зачем? Это получается, что к вам любой человек так может обратиться?





— Не любой. Ко мне обратился мой руководитель, который попросил помочь в решении вопроса. Зная, что он никогда не злоупотреблял доверием, что это для решения какого-то важного вопроса… Все, для меня этого достаточно!









Шины, говорит Корж, Ситнице так и не понадобились. Но вернуть он их до своего задержания не успел.





— Было ли предприятие из-за приобретения этих шин поставлено в тяжелое материальное положение? — спрашивает у потерпевшего адвокат обвиняемого.





— Нет. И Александр Михайлович знает, что если бы что-то наносило хоть малейший вред предприятию, то я бы как руководитель на это не пошел.





Следующий эпизод связан с ремонтом автомобиля предприятия «Восток», который попал в ДТП. По версии следствия, Ситница лоббировал при этом интересы своего приятеля — владельца СТО Шумихина.





— Машину разбили на Барыкина, прямо напротив станции техобслуживания Шумихина, ну и завезли ее туда. И она там стала на какое-то время.





Дальше, как следует из материалов дела, руководитель «Востока» встречался с Ситницей и Шумихиным на заправке.





— Тогда я только и узнал, что машина находится на станции у него. До этого я вообще не знал, где она. Шумихин сказал, что она у него уже давно и надо принимать решение по ней. Он сказал — либо забирайте, либо ремонтируйте.





Позже Шумихин озвучил стоимость ремонта — более 4 тысяч рублей. Коржа сумма возмутила, и он, чтобы убедиться в ее адекватности, направил механика своего предприятия на станцию техобслуживания .









— Механик доложил, что цена за услуги оправданна. Да и сам виновник (энергетик хозяйства) сказал, что он готов ремонтировать по этой цене. Его ж никто не заставлял, мог завезти машину и на другую станцию, — говорит Корж.





— А для чего вдруг Ситнице надо было вас собирать на заправке, чтобы вы порешали вопрос по автомобилю? — задает вопрос судья.





— Александр Михайлович имел такую неосторожность в своей практике на все просьбы, и это касалось всех людей, оперативно реагировать. Он выходил на руководителей хозяйств и пытался как-то решить вопрос. Это касалось любого человека, который к нему обращался. Поэтому для меня эта встреча не явилась чем-то из ряда выходящим.





Суд отметил некоторые расхождения с показаниями потерпевшего и протоколом допроса, который оформлял весной следователь.





— Во время следствия у нас было две разные задачи: у следователя — красивее все изложить, а у меня — правдивее, — объяснил расхождения бывший руководитель Комбината «Восток».





Он так же, как и его коллега Лабушев, не считает себя потерпевшим от действий экс-председателя района. А третий потерпевший — директор КСУП «Урицкое» Андрей Саханков и вовсе говорит, что один из эпизодов, который вменяется в вину Ситнице, не только не ухудшил положение дел его предприятия, а даже наоборот. Речь идет о выделении Ситницей своему другу и бизнесмену Ковалеву участка земли в Гомельском районе под создание производства для переработки отходов и вторсырья. По версии следствия, фирме Ковалева по распоряжению чиновника якобы незаконно были предоставлены в аренду 14 гектаров земель КСУП «Урицкое».





У потерпевшего Саханкова другая версия:





— Нам досталась от предприятия «Сож» земля. Там был лес с руинами от старой зверофермы. Губернатор постоянно просил навести порядок, прокуратура и другие контролирующие органы слали предписания. Земли были наши, следовательно, и разбираться с ними нужно было нам. А потом обратился Ковалев: мол, не будете против, если мы у вас эти земли заберем под реализацию проекта? Я сказал, что не буду против. И откровенно был очень рад, потому что снимал с себя большую головную боль и финансовую нагрузку с предприятия.





— Предприятие имело интерес к данной земле, на которой расположена звероферма? — спрашивает гособвинитель.





— Нет. Предприятие имело интерес от нее избавиться.





В суде объявлен перерыв. Следующее заседание — 18 декабря.





Напомним, в середине апреля председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница неожиданно для всех исчез. Никто из коллег и подчиненных главы района так и не смог ответить, где находится чиновник, а его телефон был отключен.









Через какое-то время с официального сайта райисполкома из графы «Руководство» пропала и его фамилия. В облисполкоме прокомментировали: «Александр Ситница освобожден от занимаемой должности за прогулы».





Позже его нашли и задержали в России, далее он был помещен в СИЗО в Беларуси.

Ему было предъявлено обвинение по двум самым распространенным в последнее время в чиновничьей среде статьям — «Взятка» и «Превышение служебных полномочий».



