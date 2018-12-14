Куда водили и чем кормили более сотни российских журналистов и блогеров в Полоцке и Новополоцке?

Журналист из Калининграда Андрей Румянцев участвует в пресс-туре вместе с коллегами и активно делится фотографиями в социальных сетях. По его заметкам можно проследить маршрут, по которому российских журналистов и блогеров водили в Полоцке и Новополоцке.





Продолжается моё участие в пресс-туре для российских журналистов по Республике Беларусь. На третий день мы отправились в колыбель белорусской государственности – город Полоцк, впервые упомянутый в "Повести временных лет" под 862 годом. Мы посетили Спасо-Евфросиниевский монастырь, где в Спасо-Преображенском храме сохранились древнейшие фрески XII века, а также приложились к мощам св. Евфросиньи – княжны Полоцкой.





Неподалеку от монастыря, на высоком холме над полноводной рекой высится белокаменный Софийский собор с великолепным органом, звучание которого считается одним из лучших в Европе.





А это уже Полоцкий государственный университет. Один из корпусов.









Наконец-то, моя любимая и профессиональная сфера деятельности – фотосъёмка промышленных предприятий. И первым в нашем списке стал Полоцкий молочный комбинат, изготавливающий очень вкусную продукцию под брендом "Софiйка".





Вторым промышленным объектом, который мы посетили, стал государственный нефтеперерабатываюший завод ОАО "Нафтан", поразивший меня своими размерами – настоящий город в городе, площадью более 10000 Га. Кстати, завод расположен в молодом пригороде Полоцка – городе Новополоцк. Ещё стоит отметить, что подразделение компании – "ЛЛК-Нафтан", специализирующееся на производстве моторного масла, присадок к смазочным маслам и тяжелым топливам, продуктов химического синтеза, тесно сотрудничает с российским Лукойлом.



