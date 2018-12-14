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Куда водили и чем кормили более сотни российских журналистов и блогеров в Полоцке и Новополоцке?

14.12.2018 21:18 — Разное | Партизан  
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С Полоцка и Новополоцка начался пресс-тур по Беларуси более ста российских журналистов и блогеров. Участники пресс-тура должны были посетить Софийский собор, Спасо-Евфросиниевский монастырь, Полоцкий государственный университет и местное молочное предприятие. В Новополоцке — с ОАО «Нафтан», СООО «ЛЛК-Нафтан», музеем истории и культуры города.
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Журналист из Калининграда Андрей Румянцев участвует в пресс-туре вместе с коллегами и активно делится фотографиями в социальных сетях. По его заметкам можно проследить маршрут, по которому российских журналистов и блогеров водили в Полоцке и Новополоцке. 

Продолжается моё участие в пресс-туре для российских журналистов по Республике Беларусь. На третий день мы отправились в колыбель белорусской государственности – город Полоцк, впервые упомянутый в "Повести временных лет" под 862 годом. Мы посетили Спасо-Евфросиниевский монастырь, где в Спасо-Преображенском храме сохранились древнейшие фрески XII века, а также приложились к мощам св. Евфросиньи – княжны Полоцкой. 

Неподалеку от монастыря, на высоком холме над полноводной рекой высится белокаменный Софийский собор с великолепным органом, звучание которого считается одним из лучших в Европе. 

А это уже Полоцкий государственный университет. Один из корпусов. 


Наконец-то, моя любимая и профессиональная сфера деятельности – фотосъёмка промышленных предприятий. И первым в нашем списке стал Полоцкий молочный комбинат, изготавливающий очень вкусную продукцию под брендом "Софiйка". 

Вторым промышленным объектом, который мы посетили, стал государственный нефтеперерабатываюший завод ОАО "Нафтан", поразивший меня своими размерами – настоящий город в городе, площадью более 10000 Га. Кстати, завод расположен в молодом пригороде Полоцка – городе Новополоцк. Ещё стоит отметить, что подразделение компании – "ЛЛК-Нафтан", специализирующееся на производстве моторного масла, присадок к смазочным маслам и тяжелым топливам, продуктов химического синтеза, тесно сотрудничает с российским Лукойлом. 


 
 
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С Полоцка и Новополоцка начался пресс-тур по Беларуси более ста российских журналистов и блогеров. Участники пресс-тура должны были посетить Софийский собор,...
 
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