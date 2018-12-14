Спринт в Хохфильцене: победил Йоханнес Бе, белорус Роман Елетнов – 45-й

Новости мира. В Хохфильцене продолжается второй этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 декабря прошла мужская спринтерская гонка. Ее победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал француз Мартен Фуркад. Замкнул тройку лучших немец Бенедикт Долль.

Лучшим из белорусов стал Роман Елетнов, он занял 45-е место. Остальные участники нашей команды финишировали далеко за пределами топ-60.