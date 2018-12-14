15 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день чая (сейчас в мировой чайной промышленности наблюдается перепроизводство. Чай выращивается в 37 странах планеты. Мировые лидеры по его производству - Китай, Шри-Ланка и Турция, а не Индия, как принято считать).

ПРИМЕТЫ:

Аввакум. Верили в примету: «Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом».

РОДИЛИСЬ:

37 Тиберий НЕРОН, римский император. Стал первым императором, лишённым власти при жизни.

1832 (Александр) Гюстав ЭЙФЕЛЬ, французский инженер-строитель. Всемирную славу приобрёл постройкой башни к Всемирной выставке 1889 года в Париже. Общий вес башни около 10.100 тонн. Всё, что делал Эйфель, он делал ради обогащения и не скрывал этого. Эйфеля обвиняли в получении 19 млн франков за фиктивные работы на строительстве Панамского канала.

1859 Лейзер-Людвиг (Лазарь) ЗАМЕНГОФ, польский врач-окулист, создатель языка эсперанто.

1892 Жан Поль ГЕТТИ, американский нефтяной магнат, миллиардер, самый богатый человек планеты в своё время. Был чрезвычайно скупым: для своих гостей он установил дома специальный платный телефон. А когда преступники выкрали его внука и потребовали $3.2 млн выкупа, он отказался платить. Пять раз был женат.

1922 Алан ФРИД, американский ди-джей. В 1952 году придумал термин «рок-н-ролл». В 1960 году его карьера ди-джея разлетелась вдребезги после обвинения в финансовых махинациях.

1948 Екатерина Феоктистовна ШАВРИНА, российская певица. Единственная советская артистка, выступавшая дважды (1981, 1983 гг.) с сольными концертами в зале заседаний ООН.

1962 Игорь Станиславович УГОЛЬНИКОВ, российский телеведущий, актёр, продюсер. Версия о том, что в фильме «Джентльмены удачи» (1971) мальчика Игорька сыграл Угольников - «утка».

1967 Олег Владимирович РЫЖЕНКОВ, белорусский биатлонист.

1980 Юрий Андреевич КОЛОКОЛЬНИКОВ, российский актёр. У него две дочери.

СОБЫТИЯ:

1923 Была зарегистрирована эмблема чешской автомобильной фирмы «Шкода».

1938 В возрасте 34-лет во время испытаний истребителя И-180 при 24-градусном морозе разбился российский лётчик Валерий ЧКАЛОВ. За это вскоре расстреляли директора Запорожского авиазавода УСАЧЁВА, обвинив его в саботаже.

1939 В Атланте прошла премьера фильма «Унесённые ветром».

1973 В Нью-Йорке была представлена самая длинная опера - «Жизнь и времена Иосифа Сталина» композитора Роберта УИЛСОНА (её продолжительность составила 13 часов 25 мин).

1973 Американская психиатрическая ассоциация объявила, что гомосексуализм не является психическим заболеванием.

1989 С беспорядков в городе Тимишоара началась революция в Румынии. В течение недели диктатура ЧАУШЕСКУ была сметена, он и его супруга арестованы, приговорены к смерти и немедленно казнены.

1995 День рождения единой европейской валюты «евро».

1998 Был установлен рекорд возраста, при котором был удален молочный зуб - американке Мэри НОРМАН удалили зуб в возрасте 82 года 364 дня.

1999 В Японии произвели самый тяжёлый в истории слиток золота - весом 200 кг.

2000 Была полностью остановлена Чернобыльская АЭС.