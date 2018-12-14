«Кто с мечом к нам придет, у того мы меч отберем»: самые яркие цитаты Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня четыре часа отвечал на вопросы российских журналистов . Мы собрали самые яркие высказывания главы государства.

#О_ЕАЭС



Договорились – надо исполнять. Вот и все. Если нет исполнения, нет союза. Это абсолютно естественное, справедливое ожидание от партнеров, которое, как предполагалось, изначально должно строиться на равных условиях и взаимном доверии. Когда мы говорим о равных условиях, это не значит все собрать в кучу и поровну поделить. Я тоже часто говорю: если взять, сложить достояние белорусов и россиян и поделить поровну, Беларусь захлебнется. Нам столько не надо. Мы это не освоим. Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами.

# РОССИЯ_БЕЛАРУСЬ



Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса. Российская Федерация – наш стратегический партнер и союзник. Там живут просто наши братья. Кто бы они ни были: русские, чеченцы, ингуши, евреи или представители другой национальности из тех, которые живут в России.

#ОБ_АМБИЦИЯХ



Я Путину часто говорю: вот сейчас поставить белоруса, тебя, меня рядом… Чем мы отличаемся? Он говорит, что ничем. Давайте на этом и политику строить. Мы ничем не отличаемся, чего нам сражаться, воевать. Места для жизни хватает всем. У нас около 10 млн населения, а надо 20 млн. Иди бери кусок земли, работай, живи, корми семью. Это главное. А все эти амбиции проходят. Потому что и мы приходящие, временные на этой бренной земле.

#О_ЦЕНЗУРЕ



Цензуры быть ни в коем случае не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого. Я хочу, чтобы вы понимали. Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому, что я такой демократ, ничего подобного. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже – это во вред. Время изменилось. Почти половина населения сидит в интернете, тыкают пальцем с пятого класса до пенсии, и они это все там видят. Там особо не закроешь.

#О_ЕДИНСТВЕ



Знаете, какие бы ни были проблемы, мы их решим. Потому что мы их хотим решать. Потому что мы один народ. Нам делить нечего. Россияне, я не говорю русские и белорусы, не обсуждается. Россияне и белорусы – мы не зря жили в одном государстве. И много лет, и много веков не только в советском государстве. И это общее потерять ни в коем случае нельзя. На этом мы стоим и стоять будем. А кто с мечом к нам придет, мы у него меч отберем. Мы можем по-разному разговаривать. Но помните: мы никогда вас не предадим.

А до разговора с Александром Лукашенко российские журналисты объехали Беларусь и посетили промышленные, культурные и спортивные объекты по всей стране.