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Перспективы в цифровую эпоху. Журналисты области обменялись опытом в Чаусах
15.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Как в эпоху новейших технологий информации сделать региональное издание более конкурентоспособным в печатном, электронном и цифровом форматах? Как эффективно организовать общение с читательской аудиторией разных возрастов в социальных сетях? Эти и другие актуальные вопросы были в центре внимания участников тематической секции журналистских кадров области в редакции Чаусской районной газеты
Начальник управления по работе со СМИ и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Елена Дивакова подчеркнула, что каждая редакция должна стать мультимедийным информационным центром с качественной печатной версией издания, новостным порталом в интернете, в том числе с аудиовизуальным контентом, и активным взаимодействием с подписчиками в социальных сетях и мессенджерах. А журналисты — соответствовать современным трендам и предоставлять оперативную, объективную и достоверную информацию, интересную для читателей. Ведь нишу региональных СМИ не заменит никто.
Елена Григорьевна акцентировала внимание на том, что в освещении в СМИ вопросов социально-экономического развития регионов нельзя ограничиваться только статистикой без личностного подхода журналистов и аналитических комментариев специалистов райисполкома по всем отраслям экономики. Также читателю важно видеть реакцию на критические публикации.
Специальный корреспондент ИА «Могилевские ведомости», эксперт областной организации ОО «Белорусский союз журналистов» Виктор Кубека рекомендовал отходить от шаблонов, избегать отчетов с мероприятий, поверхностных публикаций о людях труда, находить проблемный ракурс событий. Каждый из участников «круглого стола» взял на заметку полезные советы экспертов и творческие находки коллег.
Ставка на инвестиции
Затем журналисты отправились в пресс-тур по производственным и социальным объектам. Сегодня Чаусский район — это динамично развивающийся районный центр, который уверенно удерживает позиции в тройке лидеров среди регионов области. По словам главного специалиста отдела идеологической работы райисполкома Юлии Залого, в районе активно привлекаются иностранные инвестиции не только в производственную, но и социальную сферы.
Например, благодаря грантам Евросоюза, благоустроены пешеходные и тротуарные дорожки, появилась современная спортивная площадка с антивандальными тренажерами, строится лыжероллерная трасса. А в следующем году обустроят площадку для паркура. Ежегодно в Чаусах реализуют несколько целевых и образовательных проектов с финансовой поддержкой ЕС.
Создаются новые промышленные предприятия. Строится совместное производство по переработке рыбы и морепродуктов и современный льнозавод. Вклад в развитие своей малой родины сделал и наш известный предприниматель Анатолий Федорович, который реализует в Чаусах инвестиционный проект ЧПУП «Барс-инвест» по производству сухих строительных смесей и товарного бетона. Завод, где создано около 40 рабочих мест, откроется уже в этом месяце. Его уникальность в партнерстве частного бизнеса, международного и государственного сотрудничества. Соинвестором стала крупная российская компания «Bergauf», открыт торговый дом «Bergauf-Чаусы», где можно приобрести производимую на заводе продукцию. Общий объем инвестиций составил порядка 10 млн. рублей, к которым добавились $800 тыс. от российского партнера.
Экспортный потенциал
В ГЛХУ «Чаусский лесхоз» недавно открыли новый сушильный комплекс, оснащенный высокотехнологическим оборудованием польского производства. Он одновременно высушивает 80 кубометров пиломатериала. Продукция отличного качества с высокой добавленной стоимостью реализуется на экспорт. Если в сыром виде она стоит 300 рублей, то в высушенном — уже 350. Комплекс позволяет увеличить рентабельность пилопродукции до 25%. Из производимых в цехе пиления 700 кубометров пиломатериала 340 ежемесячно экспортируется в страны дальнего зарубежья.
Кроме того, выгоды сулит и лишнее тепло от работы сушилки: ведется строительство теплотрассы для отопления 2-этажного административного здания лесхоза. Автоматизированный комплекс обслуживают всего 4 человека. Такой техникой оснащены еще 3 лесхоза на Могилевщине: Кличевский, Осиповичский и Краснопольский. Инвестиции в 1326 тыс. рублей планируют окупить в течение 5 лет.
Три лайфхака по энергосбережению
Школьников и взрослых жителей Чаусского района учат экономить энергию и воду с помощью специальных тренажеров и интерактивных калькуляторов сбережения в интернете. В 2014 году совместный проект райисполкома, «Жилкомхоза» и Могилевского экологического общественного объединения «Эндо» выиграл грант Европейского Союза в рамках программы «Демонстрационные проекты — Восточное партнерство». Так в Чаусах появился общественный информационный центр «Вода и энергия», который реализует уникальный проект по экономии воды, энергии и топлива, сокращению выбросов парниковых газов и загрязнения окружающей среды, улучшению качества и надежности коммунальных услуг.
Проводится модернизация центрального канализационного коллектора, совершенствуется система биоочистки стоков, диспетчеризируются артезианские скважины, система отопления и горячего водоснабжения. В проекте задействовано 59 многоэтажных жилых домов (36% от имеющихся в городе), объединенных автоматизированными системами регулирования отопления и коммерческого учета электроэнергии. Данные о работе объектов будут передаваться в диспетчерский центр в режиме реального времени, благодаря Смарт-системе. И если где-то произойдет авария, то диспетчер моментально об этом узнает и отправит бригаду для устранения поломки.
Менеджер проекта Анна Шендерова презентовала три тематических стенда «Энергопоединок», «Теплые стены» и «Драгоценная вода», которые позволяют проводить опыты и видеть, чем экономнее и быстрее вскипятить воду: в электрочайнике или на плите, какой материал лучше утеплит дом и т. д.
По просьбе корреспондента «Горецкого вестника» она привела 3 совета по энергосбережению.
Каждая семья тратит впустую примерно 250 кВт электроэнергии в год, когда не отключает из розетки неиспользуемые электроприборы, телевизоры, компьютеры, зарядные устройства. Это сегодня 30 рублей. Следите за исправностью кранов и сливных бачков: каждая капелька воды играет роль. А более экономными считаются однорычажные смесители. 40% тепла «уходит» через неуплотненные окна. Посетители сайта
Елена Агейчик
Фото – cherikovnews.by, chausynews.by
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Как в эпоху новейших технологий информации сделать региональное издание более конкурентоспособным в печатном, электронном и цифровом форматах? Как эффективно...
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