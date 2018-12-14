Перспективы в цифровую эпоху. Журналисты области обменялись опытом в Чаусах







Как в эпоху новейших технологий информации сделать региональное издание более конкурентоспособным в печатном, электронном и цифровом форматах? Как эффективно организовать общение с читательской аудиторией разных возрастов в социальных сетях? Эти и другие актуальные вопросы были в центре внимания участников тематической секции журналистских кадров области в редакции Чаусской районной газеты «Іскра» . Презентовали свои авторские проекты и обменялись опытом работы по освещению социально-экономического развития регионов представители СМИ из 8 районов.





Начальник управления по работе со СМИ и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Елена Дивакова подчеркнула, что каждая редакция должна стать мультимедийным информационным центром с качественной печатной версией издания, новостным порталом в интернете, в том числе с аудиовизуальным контентом, и активным взаимодействием с подписчиками в социальных сетях и мессенджерах. А журналисты — соответствовать современным трендам и предоставлять оперативную, объективную и достоверную информацию, интересную для читателей. Ведь нишу региональных СМИ не заменит никто.

Елена Григорьевна акцентировала внимание на том, что в освещении в СМИ вопросов социально-экономического развития регионов нельзя ограничиваться только статистикой без личностного подхода журналистов и аналитических комментариев специалистов райисполкома по всем отрас­лям экономики. Также читателю важно видеть реакцию на критические публикации.





Специальный корреспондент ИА «Могилевские ведомости», эксперт областной организации ОО «Белорусский союз журналистов» Виктор Кубека рекомендовал отходить от шаблонов, избегать отчетов с мероприятий, поверхностных публикаций о людях труда, находить проблемный ракурс событий. Каждый из участников «круглого стола» взял на заметку полезные советы экспертов и творческие находки коллег.





Ставка на инвестиции

Затем журналисты отправились в пресс-тур по производственным и социальным объектам. Сегодня Чаусский район — это динамично развивающийся районный центр, который уверенно удерживает позиции в тройке лидеров среди регионов области. По словам главного специалиста отдела идеологической работы райисполкома Юлии Залого, в районе активно привлекаются иностранные инвестиции не только в производственную, но и социальную сферы.

Например, благодаря грантам Евросоюза, благо­устроены пешеходные и тротуарные дорожки, появилась современная спортивная площадка с антивандальными тренажерами, строится лыжероллерная трасса. А в следующем году обустроят площадку для паркура. Ежегодно в Чаусах реализуют несколько целевых и образовательных проектов с финансовой поддержкой ЕС.





Создаются новые промышленные предприятия. Строится совместное производство по переработке рыбы и морепродуктов и современный льнозавод. Вклад в развитие своей малой родины сделал и наш известный предприниматель Анатолий Федорович, который реализует в Чаусах инвестиционный проект ЧПУП «Барс-инвест» по производству сухих строительных смесей и товарного бетона. Завод, где создано около 40 рабочих мест, откроется уже в этом месяце. Его уникальность в партнерстве частного бизнеса, международного и государственного сотрудничества. Соинвестором стала крупная российская компания «Bergauf», открыт торговый дом «Bergauf-Чаусы», где можно приобрести производимую на заводе продукцию. Общий объем инвестиций составил порядка 10 млн. рублей, к которым добавились $800 тыс. от российского партнера.

Экспортный потенциал

В ГЛХУ «Чаусский лесхоз» недавно открыли новый сушильный комплекс, оснащенный высокотехнологическим оборудованием польского производства. Он одновременно высушивает 80 кубометров пиломатериала. Продукция отличного качества с высокой добавленной стоимостью реализуется на экспорт. Если в сыром виде она стоит 300 рублей, то в высушенном — уже 350. Комплекс позволяет увеличить рентабельность пилопродукции до 25%. Из производимых в цехе пиления 700 кубометров пиломатериала 340 ежемесячно экспортируется в страны дальнего зарубежья.

Кроме того, выгоды сулит и лишнее тепло от работы сушилки: ведется строительство теплотрассы для отопления 2-этажного административного здания лесхоза. Автоматизированный комплекс обслуживают всего 4 человека. Такой техникой оснащены еще 3 лесхоза на Могилевщине: Кличевский, Осиповичский и Краснопольский. Инвестиции в 1326 тыс. рублей планируют окупить в течение 5 лет.

Три лайфхака по энергосбережению

Школьников и взрослых жителей Чаусского района учат экономить энергию и воду с помощью специальных тренажеров и интерактивных калькуляторов сбережения в интернете. В 2014 году совместный проект райисполкома, «Жилкомхоза» и Могилевского экологического общественного объединения «Эндо» выиграл грант Европейского Союза в рамках программы «Демонстрационные проекты — Восточное партнерство». Так в Чаусах появился общественный информационный центр «Вода и энергия», который реализует уникальный проект по экономии воды, энергии и топлива, сокращению выбросов парниковых газов и загрязнения окружающей среды, улучшению качества и надежности коммунальных услуг.

Проводится модернизация центрального канализационного коллектора, совершенствуется система биоочистки стоков, диспетчеризируются артезианские скважины, система отопления и горячего водоснабжения. В проекте задействовано 59 многоэтажных жилых домов (36% от имеющихся в городе), объединенных автоматизированными системами регулирования отопления и коммерческого учета электроэнергии. Данные о работе объектов будут передаваться в диспетчерский центр в режиме реального времени, благодаря Смарт-системе. И если где-то произойдет авария, то диспетчер моментально об этом узнает и отправит бригаду для устранения поломки.

Менеджер проекта Анна Шендерова презентовала три тематических стенда «Энергопоединок», «Теплые стены» и «Драгоценная вода», которые позволяют проводить опыты и видеть, чем экономнее и быстрее вскипятить воду: в электрочайнике или на плите, какой материал лучше утеплит дом и т. д.

По просьбе корреспондента «Горецкого вестника» она привела 3 совета по энергосбережению.

Каждая семья тратит впустую примерно 250 кВт электроэнергии в год, когда не отключает из розетки неиспользуемые электроприборы, телевизоры, компьютеры, зарядные устройства. Это сегодня 30 рублей. Следите за исправностью кранов и сливных бачков: каждая капелька воды играет роль. А более экономными считаются однорычажные смесители. 40% тепла «уходит» через неуплотненные окна. Посетители сайта chausygkh.by/save-water на различных интер­активных калькуляторах могут моделировать различные ситуации и посчитать, к примеру, расход электроэнергии и воды для своей семьи.

Елена Агейчик

Фото – cherikovnews.by, chausynews.by