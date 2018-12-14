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«Вчера заехали»: жильцы того самого дома на Карла Маркса возвращаются в свои квартиры

15.12.2018 00:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жильцы дома № 17 на улице Карла Маркса возвращаются в свои квартиры. Еще в октябре здание находилось в аварийном состоянии, и у минчан потребовали съехать во временное жилье. Люди боялись не вернуться в свои квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Вчера заехали»: жильцы того самого дома на Карла Маркса возвращаются в свои квартиры

Решение о возвращении – окончательное. За это время строители поправили фундамент и простенки между окнами, заделали трещины на фасаде здания, восстановили стены помещений.

«Вчера заехали»: жильцы того самого дома на Карла Маркса возвращаются в свои квартиры

Занимаемся усилением колонн, оштукатуриваем их после металлической стяжки. Произведено все усиление фундамента по периметру, и даже жильцы уже заселяются.

«Вчера заехали»: жильцы того самого дома на Карла Маркса возвращаются в свои квартиры

Специалисты ежедневно проводили мониторинг ремонтных работ. Жильцам обещали сделать все оперативно. И вот, наконец, принято решение о заселение их обратно. На очереди капитальный ремонт всего здания – это покраска фасада, замена кровли, окон, перекладка инженерных коммуникаций.

«Вчера заехали»: жильцы того самого дома на Карла Маркса возвращаются в свои квартиры

Виктор Муравицкий, главный инженер КУП «ЖКХ Ленинского района»:
Жители заехали. И уже строители, в принципе, приступили к выполнению работ по капитальному ремонту. Будет заменена крыша, будут делаться реставрационные работы по фасаду, будут заменены коммуникации как квартирах, так и в подпольных каналах.

«Вчера заехали»: жильцы того самого дома на Карла Маркса возвращаются в свои квартиры

Вчера заехали. Потихонечку переселились, но еще машину ждем в понедельник – остальные вещи перегрузят. Холодильник остался, все остальное.

Сейчас многие жители дома уже перевозят свои вещи. К слову, во время ремонта все кварт

 
 
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Новости Беларуси. Жильцы дома № 17 на улице Карла Маркса возвращаются в свои квартиры. Еще в октябре здание находилось в аварийном состоянии, и у минчан потребовали...
 
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